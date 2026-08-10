Chieti, difende il figlio in una discussione e finisce all'ospedale. Arrestato 19enne violento

10 agosto 2026 a

a

a

Era intervenuto verbalmente in una lite per difendere il figlio e ora lotta fra la vita e la morte in ospedale. Il fatto è accaduto ieri notte sul lungomare di Fossacesia, in provincia di Chieti, durante una serata trascorsa nei locali della movida. Domenico Barchiesi, 50enne originario di Altino e dipendente di Stellantis, è stato colpito con un pugno al volto da un 19enne ed è caduto a terra sbattendo la testa. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi e gli operatori del 118 lo hanno intubato e portato all'ospedale. Ora è ricoverato a Pescara, dove è stato operato, e si trova nel reparto di Terapia intensiva in prognosi riservata. Mentre sulla vicenda indagano i Carabinieri, l'aggressore è indagato per lesioni gravi.

Secondo quanto ricostruito finora, Barchesi sarebbe stato svegliato intorno alle 4 del mattino dal figlio che gli chiedeva di raggiungerlo perché un gruppo di ragazzi voleva picchiarlo. Arrivato sul posto, dopo aver tentato di sedare la discussione, sarebbe scattata la violenza da parte del giovane che pratica arti marziali. Alcune testimonianze riferiscono che ancor prima del litigio, l'aggressore e i suoi amici avessero già provato a infastidire la figlia di Barchiesi e che suo fratello fosse intervenuto per difenderla.