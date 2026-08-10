Bollo auto, nel 2028 cambiano le tempistiche. Tutto ciò che c'è da sapere

10 agosto 2026 a

a

a

La mini-riforma del governo sul bollo auto, approvata lo scorso 5 agosto, non modifica gli importi ma armonizza le scadenze tra le diverse regioni a partire dal 2028. Per i veicoli di nuova immatricolazione, dal 1° gennaio 2028 il primo bollo si verserà entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione; i rinnovi seguenti andranno invece saldati entro l'ultimo giorno del mese in cui l'auto è stata originariamente immatricolata. La novità non riguarda le auto già in circolazione, che continueranno a seguire le vecchie regole con scadenze ad aprile, agosto o dicembre.



In attesa dei dettagli che verranno definiti con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è confermato che i parametri di calcolo rimarranno invariati. L'importo continuerà a dipendere dai chilowatt (la potenza omologata indicata al punto P.2 della carta di circolazione) e dalla classe ambientale (da Euro 0 a Euro 6). Le Regioni mantengono la facoltà di incrementare le tariffe base fino al 10% e di prevedere il pagamento quadrimestrale per specifiche categorie di veicoli.



Viene introdotta una semplificazione nei casi di versamento errato: se il bollo viene pagato a una Regione non competente, saranno le Regioni stesse a trasferirsi direttamente le somme. Restano confermate le esenzioni attualmente in vigore (come quelle previste per i veicoli elettrici) e dovrebbe rimanere attivo anche il superbollo per le auto con potenza superiore a 100 kW, applicato con un incremento del 50%.



Una novità significativa riguarda i veicoli a noleggio: la competenza territoriale del bollo farà riferimento al luogo di utilizzo abituale del mezzo e non più alla sede legale della società di noleggio. Per i contratti di noleggio a lungo termine senza conducente la misura scatterà prima del 2028, con l'obbligo di annotazione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) a partire dal 1° gennaio 2027.



Infine, tra i provvedimenti in arrivo è prevista la possibilità di sospendere il pagamento del bollo per i soli veicoli usati la cui vendita e relativo passaggio di proprietà vengano trascritti al PRA entro 60 giorni; spetterà poi al nuovo acquirente riallineare la scadenza alla data di immatricolazione originale. Viene inoltre stabilito che il tributo rimarrà dovuto anche nell'ipotesi in cui sul veicolo sia iscritto un fermo amministrativo di natura fiscale.