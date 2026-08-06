Senna, disastro Macron. Fiume troppo inquinato, allenamenti annullati

06 agosto 2026 a

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L'acqua della Senna è ancora troppo inquinata e quella promessa fatta dal presidente Emmanuel Macron di rendere il fiume balneabile per le Olimpiadi 2024 è oramai soltanto un vago ricordo. Già in quella occasione erano stati molti gli atleti che avevano contratto la Escheria Coli, provocando polemiche e proteste da parte di tutti i partecipanti. Oggi, in occasione dei Campionati europei di nuoto in acque libere di Parigi, la musica è sempre la stessa e, a causa dalla scarsa qualità della Senna, gli organizzatori sono stati costretti ad annullare tutte le sessioni di allenamento previste nella giornata di riposo.

I sistemi di monitoraggio hanno infatti rilevato tracce di idrocarburi sulla superficie dell'acqua a monte dei siti di gara di Pont Grenelle e Pont de Bir-Hakeim al cospetto della Torre Eiffel. Proprio ieri, l'atleta toscana Taddeucci non l'aveva mandata a dire: "La Senna? Un troiaio e meno male che doveva essere pulita. Tra arbusti, foglie e plastica, nuotare è stat una tragedia".