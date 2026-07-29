Meteo, l'anticiclone africano stringe l'Italia: in arrivo picchi di 40 gradi ad inizio agosto

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Pina Sereni 29 luglio 2026 a

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Sole e caldo sull'Italia per tutta la prima parte di agosto, qualche temporale sparso. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, un vasto campo di alta pressione si sta estendendo tra Mediterraneo ed Europa con massimi al suolo fino a 1020 hPa. Giornata odierna con condizioni meteo per lo più stabili e soleggiate in Italia salvo qualche acquazzone o temporale in sviluppo nel pomeriggio su Alpi, Appennino centrale e zone interne della Sicilia. Prossimi giorni che vedranno ancora tempo per lo più asciutto ad eccezione di fenomeni sparsi sui settori alpini, con locali sconfinamenti anche verso le pianure adiacenti. Temperature in ulteriore aumento con anomalie positive fino a 6-8 gradi sulle regioni del Centro-Nord. Entro venerdì non escluse temperature massime fin verso i +40 gradi su Pianura Padana e zone interne del Centro. Per il primo weekend di agosto gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano ci confermano un Mediterraneo centrale nel pieno di un'intensa ondata di caldo con il promontorio africano disteso da sud-ovest verso nord-est. Tutta la prima settimana di agosto dovrebbe trascorrere con temperature al di sopra delle medie, forse solo con una lieve flessione dei valori in quota. Caldo intenso e afa in aumento invece nei bassi strati.

Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di mercoledì 29 luglio

Previsioni meteo per oggi:

AL NORD: Al mattino tempo stabile con sole prevalente su gran parte delle regioni, qualche addensamento al Nord-Ovest. Nel pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo lungo l'arco alpino e della nuvolosità in formazione in Appennino, soleggiato altrove. Tra la serata e la notte tempo in miglioramento accompagnato da schiarite anche ampie.

AL CENTRO: Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne con possibili piovaschi, specie in Appennino, ancora soleggiato sugli altri settori. In serata e nella notte torna il tempo stabile ovunque con schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni, salvo isolati piovaschi possibili sulla Sicilia meridionale. Al pomeriggio possibili acquazzoni nelle zone interne della Sicilia ed un po' di instabilità anche in Appennino, soleggiato altrove. In serata tempo in miglioramento con ampie schiarite. Temperature minime in rialzo al Nord, Sardegna e medio versante tirrenico e in lieve calo sul resto d'Italia, massime in generale aumento su tutta la Penisola.

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Previsioni meteo per domani:

AL NORD: Tempo stabile su tutte le regioni settentrionali con cieli sereni dalla mattina alla sera. Non sono previsti cambiamenti sostanziali, salvo qualche innocuo addensamento pomeridiano sulle zone alpine del Trentino-Alto Adige.

AL CENTRO: Giornata nel complesso stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su Toscana, Umbria e Marche. Al pomeriggio possibili temporali localizzati sul Lazio e sull'Abruzzo, con qualche addensamento in più sui settori interni; tempo in miglioramento in serata.

AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni meridionali e insulari con cieli sereni. Al pomeriggio isolati fenomeni possibili sulle zone interne della Calabria, sereno o poco nuvoloso altrove; in serata ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime in rialzo su tutta la penisola.