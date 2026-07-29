Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 29 luglio: tutti i segni

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Branko 29 luglio 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 29 luglio 2026.

Ariete

Nettuno, pianeta che in certi momenti incide fortemente sul mondo interiore, è in aspetto diretto con una Luna potente, perché diventa piena e stimola in maniera sorprendente la fantasia. La sensibilità per quanto vi circonda e la comprensione per gli altri sono fortemente accentuate. Arrivano al culmine certe relazioni professionali e personali, Luna splendente per le amicizie e gli incontri sociali, siete di umore affettuoso con le persone vicine, ma se volete essere completamente felici… partite.

Toro

Una complicazione nella vita familiare e nel matrimonio si presenta oggi, sotto Luna piena in Acquario, che può risultare stancante anche per la salute, e complicata per i rapporti con l'ambiente professionale, colleghi di lavoro. Consigliamo di vivere questa fase con un atteggiamento rilassato e spensierato, ma anche con una attenta vigilanza nel rapporto genitori e figli. Ricordiamo che la Luna governa i più piccoli, gli adolescenti. Nuove esperienze d'amore. Gola.

Gemelli

Molte occasioni di riuscita nella professione, datevi da fare anche nel campo degli affari, i risultati saranno eccellenti. Protezioni di persone autorevoli. Conoscenze durante i viaggi vanno considerate non solo come esperienze turistiche, ma come qualcosa che vi sarà utile prossimamente, nella carriera. Non si deve pensare che la fase Luna piena porti condizioni vantaggiose al massimo, ma aggiunta ai pianeti che vi sostengono, Giove per primo, significa fortuna.

Cancro

Che meraviglia questa Luna piena e tonda! Si forma oggi in Acquario, vostro settore zodiacale che comprende anche i sogni…nasconde messaggi premonitori, farete qualche sogno anche durante il giorno ad occhi aperti, ma se si tratta di immaginare una nuova felicità in amore siete liberi di sognare anche nel campo del lavoro, affari. Possibile che questa sia anche una Luna nel pozzo, illusoria per le persone sole. Ma se uno non sfida il destino, non conquisterà mai.

Leone

Non rispondete alle provocazioni, sotto la spinta della Luna piena, non si sa cosa potreste dire e quando vi fermereste... Donne sull'orlo di una crisi di nervi. La passionalità è il calmante migliore. Giorno non tranquillo per ciò che riguarda la famiglia e il matrimonio, tante incomprensioni accumulate e tanti discorsi lasciati a metà. Ma proprio questa grandissima Luna, insieme alla paterna protezione di Giove, assicura piena affermazione nel campo pratico. Soldi!

Vergine

In amore, nel matrimonio in modo speciale, ci deve essere sempre qualche problema, ma è un grande sollievo poter contare sulla disponibilità di tre importanti pianeti: Saturno, Nettuno e Plutone. Insieme alla maestosa Luna piena che nasce in Acquario, rendono l'atmosfera più cordiale. Incontri bellissimi, amicizie e amore, ma anche produttivi sotto il profilo lavorativo. No a troppi impegni, cancellate qualche appuntamento, concentratevi su voi stessi. Sport consentito: nuoto.

Bilancia

Due aspetti planetari che possono migliorare la vostra situazione. Il primo è naturalmente il Sole con Giove in un punto felice del vostro oroscopo, ravviva le relazioni sociali, risveglia l'ottimismo, incide positivamente sulla sfera finanziaria. La seconda fortuna di questo finale del mese di luglio arriva con Luna piena in Acquario, segno del vostro amore. Una passione che si rinnova, occasioni di nuove eccitanti amicizie, desiderio di maternità e nascite per le giovani donne.

Scorpione

Così è Luna piena, quando nasce in un segno non in sintonia con il nostro, oggi e domani risplenderà in Acquario, con due possibili effetti: allontana la possibilità di futuro nelle relazioni nate da poco, provoca nuovi fulminanti innamoramenti, i classici colpi di fulmine. In fondo gioca con il vostro cuore, Marte con le vostre passioni. Ne risente anche l'ambiente domestico, nervose le donne che devono combattere con un uomo debole, indeciso.

Sagittario

Miglioramenti certi, grazie al bellissimo Sole e alla stupenda Luna piena, che per due giorni illumina un segno a voi molto caro ma soprattutto utile per i vostri affari, Acquario. Non escludiamo in questa occasione la nascita di inaspettati amori, dove la passione fisica regna sovrana, che non dà però garanzia della durata nel tempo. Insomma, il classico colpo di testa che avrà il merito di ravvivare il matrimonio. Avviate nuove iniziative nel campo professionale, immobiliare.

Capricorno

Luna racconta di notti insonni, nulla da dire se è l'amore a tenervi desti, ma se si tratta di pensieri economici non avete la comprensione di Saturno. Sono ben altre situazioni private e pubbliche che richiedono una vostra costante attenzione e partecipazione, prendete in mano ogni problematica perché oggi la Luna ottimista cresce proprio nel settore delle finanze, proprietà, progresso. Plenilunio incredibilmente bello per l’amore, Venere vi lancia baci, Marte carezze.

Acquario

Una storia infinita: voi e l'amore, voi e la famiglia, voi e il successo. Luna piena nel segno, alle ore 14:37, porta agli estremi tutte le emozioni, forse sarebbe meglio rinunciare a prendere iniziative personali e attendere la fortuna. Forte il richiamo della vita passata, voi ricordate persone e avvenimenti che hanno influenzato la vostra formazione. I ricordi fanno bene al cuore, ma non si deve cedere alla nostalgia, rallenta il cammino del futuro. Amore come un film.

Pesci

Voi pensate troppo ai difetti della persona cara, quando sarebbe meglio puntare sulle qualità che un giorno vi hanno fatto innamorare. I rimproveri che anche voi riceverete sono meritati, spendete troppo. Questa fantastica Luna piena che nasce oggi in Acquario, porterà bene anche a voi perché arriverà in Pesci venerdì, e con lei, concluderete luglio e inizierete agosto. Porterà un'emozione soprattutto alle donne, che sapranno catturare un uomo dallo spirito inquieto, vagabondo.