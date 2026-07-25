Violenza NoTav, 60 feriti tra le forze dell'ordine. Meloni: "Attacco allo Stato"

Valerio Castro 25 luglio 2026 a

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Sono almeno 50 i poliziotti e 7 i carabinieri rimasti feriti negli scontri avvenuti in Val di Susa nell'ambito delle proteste No Tav. Gli antagonisti a volto coperto, acluni provenienti dalla Francia, hanno assaltato il cantiere di Chiomonte e le forze dell'ordine con razzi, bombe carta, molotov e oggetti di ogni tipo. Sono stati respinti fuori dall'area dalle forze dell'ordine che hanno risposto agli attacchi con l'utilizzo di lacrimogeni e idranti. Scene di guerra più che di guerriglia, e un bilancio di una sessantina di feriti tra le forze dell'ordine.

La premier Giorgia Meloni ha commentato i fatti con un post su X: "Chi lancia bombe carta, incendia mezzi dello Stato e aggredisce le Forze dell'Ordine non sta difendendo un'idea, sta attaccando lo Stato". L'assalto al cantiere di Chiomonte fa il paio con gli scontri nella piazza convocata per il caso Fakir. "Dopo quanto accaduto nei giorni scorsi a Bologna, ancora una volta donne e uomini in divisa sono stati bersaglio della violenza di delinquenti incappucciati. A loro va la mia solidarietà e quella del Governo. La violenza non piegherà lo Stato: chi serve l'Italia non sarà mai lasciato solo", scrive Meloni.

Video su questo argomento Razzi e bombe, guerra NoTav in Val di Susa: i video choc e l'agguato alle forze dell'ordine

"Condanno con fermezza le gravi violenze avvenute oggi in Val di Susa, durante le manifestazioni legate al movimento No Tav. Gli assalti al cantiere, gli attacchi alle Forze dell'ordine, l'incendio di mezzi dei Carabinieri e i danneggiamenti rappresentano episodi che nulla hanno a che vedere con il legittimo diritto di manifestare. Esprimo piena solidarietà e vicinanza alle donne e agli uomini delle Forze dell'ordine ", scrive su Facebook il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Violenza NoTav, in centinaia assaltano il cantiere: pietre e bombe carta contro la polizia

"Mano pesante con questi criminali!", scrive il vicepremier, ministro dei Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini, in un post su X tutto a caratteri maiuscoli, al quale allega due foto del cantiere di Chiomonte.

"È vergognosa e inaccettabile la guerriglia scatenata dai No Tav contro le forze dell'ordine, che ancora una volta difendono a costo della propria incolumità la sicurezza dello Stato e dei cittadini, ma anche la crescita del Paese attraverso la realizzazione di infrastrutture necessarie all'economia e ai territori", dichiara Antonio Tajani, vicepremier, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, che esprime solidarietà agli agenti.