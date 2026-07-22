Mario Roggero, respinta l'istanza di scarcerazione. La decisione dell'ufficio di sorveglianza

Foto: Lapresse

Pina Sereni 22 luglio 2026 a

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E' stata respinta dall'Ufficio di sorveglianza di Torino l'istanza di differimento della carcerazione di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour attualmente in carcere a Bollate, nel milanese dopo che è diventata definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nell'aprile 2021. L'istanza di differimento della carcerazione era stata presentata dai suoi legali.