Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Mario Roggero, respinta l'istanza di scarcerazione. La decisione dell'ufficio di sorveglianza

Esplora:
Foto: Lapresse
Sullo stesso argomento:

Pina Sereni
  • a
  • a
  • a

E' stata respinta dall'Ufficio di sorveglianza di Torino l'istanza di differimento della carcerazione di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour attualmente in carcere a Bollate, nel milanese dopo che è diventata definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nell'aprile 2021. L'istanza di differimento della carcerazione era stata presentata dai suoi legali.

 

Dai blog