Attentato di Modena, è morta la 55enne investita da El Koudri

22 luglio 2026 a

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Dopo poco più di due mesi dall'attentato di Modena compiuto dal 31enne Salim El Koudri, che il 16 maggio scorso si è lanciato con l'auto a gran velocità sui passanti per poi scendere e tentare di accoltellarne altri prima di essere fermato, una delle donne investite non ce l'ha fatta. La 55enne, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche all'Ospedale Maggiore dell'Azienda Usl di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita in terapia intensiva all'Ospedale Civile di Baggiovara dove è deceduta stamattina.

Troppo compromesso il quadro clinico. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime e, nonostante siano stati tentati tutti gli approcci medico-chirurgici possibili, non ha mai ripreso conoscenza sino a quando la situazione è irrimediabilmente peggiorata.

La famiglia, nel rispetto della volontà espressa in passato dalla donna, ha dato parere favorevole alla donazione degli organi. In una nota, le direzioni, i medici e il personale infermieristico di Azienda ospedaliero-universitaria, Azienda Usl di Modena e Azienda Usl di Bologna, esprimono "il loro più sentito cordoglio alla famiglia della paziente".