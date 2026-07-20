Prezzi carburanti, non si ferma la salita: diesel al massimo dal 20 aprile, benzina dal 2 giugno

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Angela Barbieri 20 luglio 2026 a

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Ancora in deciso rialzo le quotazioni dei prodotti raffinati, mentre il barile supera di slancio gli 88 dollari (Brent). Salgono ancora i prezzi dei carburanti alla pompa: diesel al massimo dal 20 aprile, benzina dal 2 giugno. Questa mattina 20 luglio il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,935 euro/l per la benzina (+15 millesimi rispetto a venerdì), 2,091 euro/l per il gasolio (+32), 0,747 euro/l per il Gpl (-1) e 1,571 euro/kg per il metano (+4). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,025 euro/l per la benzina (+15), 2,164 euro/l per il gasolio (+30), 0,880 euro/l per il Gpl (-1) e 1,590 euro/kg per il metano (+1). Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati del diesel. Per IP si registra un rialzo di due centesimi sulla benzina e di quattro sul gasolio. Per Tamoil +2 cent sul gasolio.

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Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 20mila punti vendita che comunicano i prezzi all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: benzina self service a 1,937 euro/litro (compagnie 1,943, pompe bianche 1,925), diesel self service a 2,091 euro/litro (compagnie 2,092, pompe bianche 2,089). Benzina servito a 2,073 euro/litro (compagnie 2,114, pompe bianche 1,995), diesel servito a 2,228 euro/litro (compagnie 2,265, pompe bianche 2,159). Gpl servito a 0,755 euro/litro (compagnie 0,764, pompe bianche 0,745), metano servito a 1,570 euro/kg (compagnie 1,565, pompe bianche 1,573), Gnl 1,442 euro/kg (compagnie 1,449 euro/kg, pompe bianche 1,437 euro/kg). Sulla benzina self service Eni è a 1,941 euro/litro (2,148 il servito); IP a 1,951 (2,117 servito); Q8 a 1,938 (2,099 servito); Tamoil a 1,935 (2,013 servito); sul gasolio self service Eni è a 2,074 (2,282 servito); IP a 2,101 (2,268 servito); Q8 a 2,092 (2,260 servito) e Tamoil a 2,091 (2,172 servito).