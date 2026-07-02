Meteo, cambia lo scenario. Giuliacci: "Temporali e temperature giù". Ecco dove

Pina Sereni 02 luglio 2026 a

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Venerdì 3 luglio sarà una giornata caratterizzata dagli effetti delle correnti più fresche provenienti dai Balcani, già arrivate sull'Italia nella giornata di giovedì. Secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, l'aria fresca continuerà a propagarsi lungo tutta la Penisola, raggiungendo in modo più evidente anche le regioni meridionali.

"Le correnti fresche giunte dai Balcani nella giornata giovedì proseguono ancora su tutta l'Italia", spiega l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci , sottolineando come il cambiamento delle condizioni atmosferiche sarà accompagnato da un generale abbassamento delle temperature. Il calo termico sarà particolarmente marcato lungo le regioni adriatiche, dove i valori massimi potranno diminuire fino a 10 gradi rispetto ai giorni precedenti. Sul resto del Paese la flessione sarà più contenuta, compresa tra i 5 e i 6 gradi. Faranno eccezione Piemonte e Lombardia, dove "nessun calo" significativo delle temperature è previsto nel corso della giornata.

Non mancherà l'instabilità. Il meteorologo segnala infatti la possibilità di temporali sparsi, in alcuni casi anche di forte intensità. I fenomeni interesseranno soprattutto il Basso Lazio, l'Abruzzo, il Molise e gran parte delle regioni meridionali, coinvolgendo anche la Sicilia. "Ci saranno temporali, temporali qua e là anche forti", avverte Giuliacci, evidenziando come le aree del Centro-Sud saranno quelle maggiormente esposte ai fenomeni. Situazione diversa invece per la Sardegna, che dovrebbe rimanere ai margini dell'instabilità e non essere interessata dal passaggio dei temporali.

Nel complesso, la giornata di venerdì 3 luglio segnerà una pausa dal caldo intenso che ha caratterizzato gli ultimi giorni, soprattutto lungo il versante adriatico e nelle regioni del Sud, grazie all'arrivo di masse d'aria più fresche capaci di riportare temperature più gradevoli su gran parte del territorio nazionale.