Meteo, torna il caldo ma senza gli eccessi della fine di giugno. Occhio ai temporali

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Tommaso Manni 03 luglio 2026 a

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La giornata di oggi vedrà condizioni meteo ancora instabili sulle regioni meridionali con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi. Fenomeni pomeridiani anche su Alpi orientali e zone interne del Lazio, più asciutto sul resto dell'Italia. Con l'arrivo del weekend ecco un vasto e robusto anticiclone in espansione sull'Europa occidentale, con massimi di pressione al suolo fino a 1030 hPa tra Francia e Isole Britanniche. Questo garantirà condizioni meteo asciutte anche sul Mediterraneo centrale al netto di qualche temporale pomeridiano. Temperature in rialzo ma comunque non troppo lontane dalle medie del periodo. Per quanto riguarda la prossima settimana, gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano ancora la nostra Penisola sul bordo orientale dell'alta pressione: stabilità prevalente ma sempre con fenomeni pomeridiani soprattutto su Alpi e Appennino. Farà caldo ma i valori estremi della fine di giugno dovrebbero restare lontani almeno per tutta la prima decade del mese.

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Previsioni meteo per oggi. AL NORD - Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio qualche acquazzone o temporale atteso sulle Alpi orientali, ancora soleggiato altrove. Tra la serata e la notte addensamenti nuvolosi in spostamento sulla Pianura Padana, specie quella centro-orientale, ma con tempo asciutto o qualche piovasco isolato sul Veneto. AL CENTRO - Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. AL SUD E SULLE ISOLE - Al mattino tempo instabile con acquazzoni da sparsi a isolati, più asciutto con sole prevalente sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora instabilità con temporali sparsi tra bassa Campania, Basilicata tirrenica, Calabria e Sicilia, soleggiato altrove. In serata e nottata tempo in generale miglioramento con schiarite. Temperature minime in generale diminuzione salvo un lieve rialzo al Nord, massime in aumento al Centro-Nord e sulla Sardegna e stabili o in calo al Sud e sulla Sicilia.

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Previsioni meteo per domani. AL NORD - Tempo stabile al mattino con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni; maggiori addensamenti lungo la Val Padana. Al pomeriggio locale instabilità sulle Alpi occidentali; in serata e in nottata tempo in deciso miglioramento. AL CENTRO - Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cielo sereno prevalente. Al pomeriggio sviluppo di nuvolosità sulla Toscana con possibilità di locali piovaschi; tempo in deciso miglioramento nel corso delle ore notturne su tutta l'area con ampie schiarite. AL SUD E SULLE ISOLE - Condizioni di tempo stabile su tutte le regioni meridionali con cielo sereno dal mattino alla sera; isolati fenomeni non esclusi nel pomeriggio sulla Sicilia. Poche variazioni tra serata e nottata, salvo qualche innocuo disturbo nuvoloso sulla Sardegna. Temperature minime e massime stabili o in rialzo da Nord a Sud.

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Previsioni meteo per domenica. AL NORD - Tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio instabilità in aumento con locali piogge o temporali sulle Alpi, più asciutto altrove. In serata residue precipitazioni sui rilievi, ampie schiarite altrove. AL CENTRO - Giornata all'insegna del tempo asciutto sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, da segnalare solo qualche isolato fenomeno sull'Appennino. Tempo stabile in serata con ampie schiarite. AL SUD E SULLE ISOLE - Condizioni di tempo stabile al Sud nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque. Temperature minime in lieve calo e massime in rialzo.