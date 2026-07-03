Clima, l'Onu lancia l'allarme El Niño: diventerà forte, rischio eventi meteorologici estremi

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Angela Bruni 03 luglio 2026 a

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El Niño si trasformerà rapidamente in un evento di forte intensità tra luglio e settembre, aumentando la probabilità di fenomeni meteorologici estremi: a lanciare l'allarme è l'agenzia delle Nazioni Unite per il meteo e il clima. L'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) ha dichiarato che El Niño è già in atto e si rafforzerà rapidamente, esortando i Paesi a prepararsi alle conseguenze. El Niño è un fenomeno climatico naturale che provoca un aumento delle temperature superficiali nell'Oceano Pacifico equatoriale centrale e orientale, causando cambiamenti a livello globale nei venti, nella pressione atmosferica e nei regimi delle precipitazioni. Si verifica tipicamente ogni due-sette anni e ha una durata compresa tra i nove e i dodici mesi, oscillando tra El Niño e il suo opposto, La Niña, passando attraverso fasi di neutralità.

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L'aggiornamento mensile dell'OMM sul clima stagionale globale indica "una rapida evoluzione verso un forte evento di El Niño nel periodo luglio-settembre". L'agenzia ONU classifica gli eventi di El Niño come deboli, moderati, forti o molto forti, il che significa che il fenomeno è destinato a raggiungere il terzo livello di intensità su quattro. "Nel Pacifico tropicale si sono instaurate condizioni di El Niño che, secondo le previsioni, si rafforzeranno rapidamente nei prossimi mesi, aumentando la probabilità di eventi meteorologici estremi in molte parti del mondo" ha affermato l'OMM.