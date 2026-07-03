Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 3 luglio: tutti i segni

Branko 03 luglio 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 3 luglio 2026.

Ariete

Le battaglie amorose più eccitanti sono quelle che non avete ancora combattuto. Nuove passionali conoscenze in serata quando diventa attivo Marte in aspetto con Luna, molto bella per le relazioni sociali. Favoriti incontri professionali, realizzazioni insieme ad altri, ma l'odierno cielo clamoroso davvero risveglia anche il vostro spirito ribelle. Voglia di rischiare in affari. Sul piano collettivo, Saturno-Giove e in analogia con il capitalismo e con l'economia del libero mercato.

Toro

C'è un certo fermento astrale nel settore professionale, finanziario e amoroso, ma dovete qualche volta guardarvi dalle persone del vostro ambiente. L'invidia esiste ancora, in questo mondo. Organizzate quindi i vostri affari con discrezione, appellatevi alla legge della privacy, attenti soprattutto agli aspetti legali delle questioni, Giove è in opposizione alla Luna in Acquario, che provoca una leggera indisposizione causata probabilmente dal cibo. I sogni trasmettono messaggi veritieri.

Gemelli

Questa Luna è una delle più belle Lune che vi attendono la prossima settimana, ma anche oggi dal lontano Acquario manda tutto il suo appoggio per un nuovo importante progetto che intendete presentare nell'ambiente professionale e che farà sensazione. Anche con lavori meno in vista, avrete tutti molte soddisfazioni. Urano e Giove inducono a una spiccata tendenza all'indipendenza e alla libertà di movimento. Meraviglioso amore. Ricordate: in luglio create il futuro.

Cancro

Siete nuovamente come l'acqua che vi caratterizza, acqua pura delle sorgenti e dei laghi alpini, trasparenti. Non sarà facile nascondere pensieri e sentimenti, ma poi perché nasconderli? In nessun caso dovete permettere che fenomeni emotivi turbino le comunicazioni, necessarie per il successo professionale. In questo campo dovrete superare un'altra fase critica prima della vostra Luna nuova di luglio (l4), ma questo weekend deve trionfare l'amore. E che sia solo amore!

Leone

Conviene fare una riflessione sulle cose che accadono e su quelle che vorreste accadessero, Luna opposta insieme a Plutone non è il massimo per prendere decisioni pratiche, ma già la prossima settimana ci saranno eventi planetari che coinvolgeranno in un vortice di impegni e di novità. Tutto questo è già una prova della rivoluzionaria estate per la carriera, ma dovete vivere anche la bellissima protezione di Venere e Giove, l'amore vi troverà ovunque voi siate.

Vergine

Ogni Vergine possiede da qualche parte le sue risorse segrete, non si sa dove, ma ci sono. È vero però che con niente voi riuscite a fare molto, e questa è la vostra forza. Oggi avete una Luna quasi geniale per l'attività, accettate i cambiamenti che porta. Molto bene per le iniziative professionali-finanziarie, le stelle "burocratiche" sono positive, siglate un contratto. Organizzate una serata speciale per l'amore, modificate qualche abitudine in famiglia.

Bilancia

Il Cancro è il segno che custodisce il nostro passato. Quando il Sole transita in quel segno, durante il primo mese estivo, porta in luce vecchie e mai chiarite situazioni. Come dire che il problema non è oggi, ma ieri. C'è qualcosa da cambiare nel lavoro, collaborazioni, associazioni? Cominciate a farlo oggi, magari solo mentalmente però dovete approfittare di questa splendida Luna in Acquario che vi riporta anche l'amore. Forti emozioni nella vita affettiva. Un amico, un tesoro.

Scorpione

Curatevi e fatevi ancora più belli. È importante come vi presentate agli altri, la vostra immagine, ancora più importante è sentirsi bene con se stessi. Tuoni lontani nel cielo annunciano il ritorno delle grandi battaglie nella vostra vita, ma forse non sono mai passate visto che nulla vi sorprende più. Le donne alla ricerca di un amante saranno accontentate da Marte ormai riscaldato a dovere, gli uomini da una sfacciata Venere, che estate! Luna, però un po' pericolosa, cautela salute.

Sagittario

È fortuna. L'opposizione Giove-Luna, nel vostro caso è sinonimo di azioni giuste al momento giusto, di eventi improvvisi ma positivi. Visibili miglioramenti immediati nel campo che più vi interessa, attenti solo a Marte in Gemelli, è in vena di dispetti. Simboleggia persone inaffidabili, i cosiddetti falsi amici, ma stimola le attività autonome. L'estate del cuore scoppierà con Venere in Leone. Per i rapporti con persone anziane, leggete l'oroscopo che le riguarda.

Capricorno

Leggete anche l'oroscopo che scriviamo per la Bilancia, riconoscerete qualcosa di voi stessi. Avete l'aiuto delle stelle per sistemare i rapporti che si trascinano avanti, stancamente. Ma quello che in tanti aspettate, un'onda travolgente in amore inizia sin da domani mattina quando avrete una sentimentale Luna. Bello il vostro atteggiamento in amore, premuroso e protettivo, la felicità della persona cara viene prima della vostra. Viaggi di ritorno, prudenza.

Acquario

Magari sarà un caso, ma proprio adesso mentre nel mondo si prendono importanti decisioni per il futuro, voi avete nel segno una Luna futurista, congiunta a Plutone e in trigono con Marte. Combinazione eccezionale che guarda più al futuro che all’oggi, potreste essere travolti da qualcosa più grande, di migliore, di importante. Esaltante anche per l'amore, è come sognare di volare e non si vuole più tornare giù. E invece potrebbe sfuggirvi qualcosa che avete a portata di mano.

Pesci

Il coraggio dimostrato nel lavoro e nei rapporti con le autorità, sarà premiato. C'è stato forse qualche nemico, ma vi siete fatti nuovi amici. Siete vincenti con la vostra intelligenza tagliente come il vetro, nella vita affettiva il cuore morbido, generoso. Marte adesso vi obbliga a lottare per un amore, ma è proprio questo a mandarvi in estasi - vincere l'osso duro, che alla fine, si rivela morbido e dolce come le fragole della Basilicata. Turisti di lusso, troverete ovunque fortuna.