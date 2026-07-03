Arabia Saudita, vacanza incubo per una dentista piemontese: è segregata a Taif dal marito

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Angela Barbieri 03 luglio 2026 a

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Angela Rovera, dentista di Piasco, è bloccata a Taif, in Arabia Saudita, assieme alla figlioletta, senza poter fare rientro nel nostro Paese. La vicenda, come scrive La Stampa, nata come un viaggio per trascorrere le vacanze pasquali con la famiglia del marito, si è trasformata in un complesso caso internazionale, "nel quale si intrecciano diritto di famiglia, giustizia, diplomazia e rapporti tra due Stati". Secondo quanto ricostruito dai legali, "una volta giunti in Arabia Saudita, il marito avrebbe sottratto i passaporti della moglie e della figlia, impedendo loro di lasciare il Paese". "La nostra assistita si trova a Taif assieme alla figlia di due anni. Dopo l'arrivo il marito ha impedito loro di rientrare in Italia", "da fine marzo vivono in uno stato di forte limitazione della libertà personale e sotto costante controllo, senza la possibilità di muoversi e costrette a rimanere in casa, videosorvegliate".

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Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha inviato una lettera al suo omologo saudita, mentre il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha dichiarato: "Ho contattato il vicepremier Tajani. Mi ha confermato che la Farnesina sta seguendo con molta attenzione la vicenda e sono in corso interlocuzioni dirette con il ministero degli Esteri dell'Arabia Saudita affinché sia garantita un'adeguata tutela alla minore e si possa pervenire al più presto a una positiva soluzione". I legali auspicano che "l'intervento istituzionale possa accelerare il rientro delle nostre due connazionali, trattenute contro la loro volontà in Arabia Saudita".