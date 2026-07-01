Meteo, Giuliacci annuncia il ribaltone: arriva il crollo delle temperature. Quando torna il caldo africano

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Luigi Frasca 01 luglio 2026 a

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Che tempo farà nei prossimi 15 giorni fino al 16 di luglio? A fare il punto della situazione è il colonnello Mario Giuliacci in un video apparso sul suo canale YouTube: “La grande novità è l'arrivo di aria più fresca che manda via l'anticiclone africano, questo è ormai una realtà, come avevamo promesso dieci giorni fa. Quindi arriva un nucleo di aria fresca il quale insisterà sull'Italia tra giovedì 2 luglio e sabato 4 luglio. Quindi temperature che caleranno anche di 10 gradi sulle regioni adriatiche, 5-6 gradi sul resto dell’Italia, mentre resteranno invariate su Piemonte e Lombardia, con temperature tra i 30 e i 33 gradi. Poi avremo tanti temporali, soprattutto sull'Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Toscana e regioni meridionali, tranne la Sardegna. Temporali che potranno essere di forte intensità su Emilia Romagna, Marche e Toscana”.

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“Poi seguirà - prosegue l’esperto meteo nella sua analisi sulle previsioni del tempo - una seconda fase tra il 5 e il 7 di luglio, una nuova moderata ondata di caldo non per colpa dell’anticiclone africano ma per colpa dell'anticiclone dell'Azzorre che si piazzerà tra l'Inghilterra e la Francia sospingendo correnti calde sull'Italia. Temperature che non andranno oltre i 35 gradi, qualche punta solo su Piemonte e Lombardia. Tra l'8 e il 10 di luglio una nuova rinfrescata per un altro nucleo di aria più fresca nordatlantica. Quindi di nuovo temporali, soprattutto sulle regioni adriatiche, perché questi nuclei arrivano fino ai Balcani e da qui poi si riversano sulle regioni adriatiche. Ma attenzione - chiosa Giuliacci - tra l'11 e il 16 di luglio ritorna l'anticiclone africano quindi forse ci sarà ancora da soffrire”.