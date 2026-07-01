Razza Dominante - Mattia Del Zotto, il veleno del mondo | Puntata speciale - Episodio 9
Mattia Del Zotto, il veleno del mondo
Una puntata speciale di «Razza Dominante - Crimini e psiche» che ha al centro del racconto Mattia Del Zotto, autore di uno dei fatti di cronaca più agghiaccianti degli ultimi anni. Una storia incredibile e poco conosciuta che vi raccontiamo insieme a Marco Lagazzi, uno degli psicopatologi forensi che ha incontrato faccia a faccia il «killer del tallio».
È il settembre del 2017 e siamo a Nova Milanese, alle porte del capoluogo lombardo. Un’intera famiglia accusa misteriosi malesseri al ritorno da un periodo di vacanza in Friuli. In pochi giorni sono tre i parenti che perdono la vita, altri cinque si salvano dopo atroci sofferenze. Quella della strage del tallio, veleno chiamato anche «polvere dell’eredità», è una storia che tocca nervi scoperti della nostra società. Il fenomeno degli hikikomori, i giovani che fuggono dal mondo e si rifugiano nella loro stanza. Il tema della malattia mentale e di quel misto di paura e vergogna che hanno spesso le famiglie che ne hanno esperienza. Il ruolo di guru e sette dentro e fuori la rete. l’impatto delle camere di riverbero del web, i complottismi, il branco che trasforma il dissenso in odio. La facilità con cui è possibile mettere in pratica un piano di morte per migliaia di persone.
Il confine malleabile tra lucidità e follia.
Una puntata speciale, quasi «doppia» nella sua durata, incentrata su molti dei temi toccati da questo podcast e in qualche modo conclusiva del viaggio fatto insieme nei luoghi più oscuri della mente umana.
Razza Dominante è un podcast de Il Tempo. Scritto e realizzato da Davide Di Santo.
Dentro la mente di chi ha oltrepassato il limite della violenza nei confronti di un altro essere umano. Un viaggio nel lato oscuro della psiche, raccontato attraverso casi di cronaca celebri e vicende meno note, con le testimonianze dirette degli psichiatri forensi che hanno incrociato lo sguardo dei protagonisti dei più efferati delitti della storia recente.
Razza dominante – Crimini e psiche | Qui tutte le puntate
Le storie
Le puntate attraversano alcuni dei casi più inquietanti della cronaca italiana: da quelli legati a Gianfranco Stevanin e Donato Bilancia, spietati serial killer, a Luca Delfino, "l’omicida delle fidanzate"; dalla strage del tallio alla mattanza del Canaro fino alle vicende meno note della Banda della Magliana. Non mancano episodi dimenticati, come il caso Raso, "fattaccio" della Roma borghese, capace di generare effetti giudiziari senza precedenti.
Gli esperti
Nel podcast intervengono alcuni dei massimi esperti italiani di psichiatria forense, psicopatologia e criminologia, tra cui Stefano Ferracuti – professore ordinario di Psicopatologia forense all’Università La Sapienza di Roma -, Ugo Fornari, Francesco Carrieri e Marco Lagazzi, autori di centinaia di perizie nei più noti casi di cronaca in cui sono stati chiamati a esprimersi: mostro o folle?
I temi
Il titolo «Razza Dominante» riecheggia un famoso racconto di Fredric Brown non si riferisce a differenze di etnia o colore, ma a una caratteristica distintiva dell’essere umano. L’uomo, da sempre, è la specie che più infligge dolore ai suoi simili. E arriva a “governare” questa violenza, a istituzionalizzarla e talvolta a giustificarla, attraverso la cultura, il diritto, il potere. Una riflessione profonda sulla natura dell’umanità, che nel corso dei millenni ha costruito la propria supremazia anche attraverso la sopraffazione. Per quanto possa essere disturbante, «la razza dominante siamo noi».
Razza Dominante – Crimini e psiche è un podcast scritto e prodotto da Davide Di Santo per Il Tempo. Soggetto, testi, voce, regia, musica originale e sound design sono a cura dell’autore che ringrazia tutti i professionisti intervenuti e in particolare Stefano Ferracuti per il prezioso supporto. Le puntate sono disponibili sulle principali piattaforme di streaming (Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube, Audible, Deezer...) e sul nostro sito.