WhatsApp cambia tutto, arriva il "nome utente": ecco come prenotare il proprio

Luigi Frasca 01 luglio 2026 a

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Gli utenti di WhatsApp avranno presto la possibilità di utilizzare i nomi utente al posto dei numeri di telefono. Lo ha comunicato l'azienda, annunciando l'intenzione di colmare così una lacuna in materia di privacy. L'app ha comunicato di aver iniziato a consentire agli utenti di riservare nomi utente univoci, che potranno essere utilizzati per contattare altri utenti di WhatsApp quando la funzione sarà lanciata nel corso di quest'anno. Gli utenti insomma potranno riservarsi nomi utente univoci per essere contattati senza condividere i propri numeri di telefono. Il lancio della funzionalità è previsto nel 2026, ma non è stata fornita una tempistica precisa. Non ci saranno elenchi né suggerimenti per i nomi utente. Per contattare qualcuno, sarà necessario conoscere il nome utente esatto. Questo cambiamento arriva in seguito alle richieste di maggiori opzioni di privacy da parte di molti utenti di WhatsApp. I nomi utente dovranno essere fra 3 e 35 caratteri.

WhatsApp, che dichiara di avere oltre 3 miliardi di utenti in tutto il mondo, ha finora consentito a chiunque possedesse il numero di telefono di contattare gli utenti. L'app, di proprietà di Meta Platforms, ha dichiarato in un post sul blog che nei "prossimi mesi" gli utenti avranno la possibilità di essere trovati e contattati solo tramite il proprio nome utente, e non tramite il numero di telefono. "Abbiamo progettato questa funzionalità come elemento fondamentale per la privacy", ha dichiarato ai giornalisti Alice Newton-Rex, vicepresidente di WhatsApp responsabile del prodotto. "Per contattarti la prima volta, le persone dovranno conoscere il tuo nome utente esatto", ha spiegato.

Le attuali impostazioni sulla privacy di WhatsApp si limitano al blocco di singoli utenti e alla disattivazione delle notifiche per i chiamanti sconosciuti. L'app consente inoltre agli utenti di aggiungere un nome da profilo, ma questo viene visualizzato solo nelle chat di gruppo per chi non ha salvato le informazioni di contatto dell'utente. "Penso che molte persone cercheranno di ottenere un nome utente ed è per questo che abbiamo deciso di aprire le prenotazioni in anticipo", ha detto Newton-Rex. Le aziende, le organizzazioni e i creatori che dispongono già di account sulle piattaforme social di Meta, Instagram e Facebook, avranno la possibilità di richiedere quei nomi utente su WhatsApp.