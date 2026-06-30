Prezzi benzina, ancora in calo le medie alla pompa. Le ultime quotazioni dei carburanti

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Luigi Frasca 30 giugno 2026 a

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Forte volatilità in Mediterraneo per le quotazioni dei prodotti petroliferi nelle ultime sedute per le tensioni sulla riapertura dello Stretto di Hormuz. La rete carburanti ha registrato un ulteriore ribasso dei prezzi alla pompa. Questa mattina 30 giugno il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,808 euro/l per la benzina (-6 millesimi rispetto a venerdì), 1,888 euro/l per il gasolio (-13), 0,763 euro/l per il Gpl (-3) e 1,558 euro/kg per il metano (invariato). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 1,898 euro/l per la benzina (-9), 1,972 euro/l per il gasolio (-16), 0,875 euro/l per il Gpl (-1) e 1,581 euro/kg per il metano (-4).

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Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha ridotto i prezzi. Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 20mila punti vendita che comunicano i prezzi all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: benzina self service a 1,812 euro/litro (compagnie 1,813, pompe bianche 1,809), diesel self service a 1,895 euro/litro (compagnie 1,895, pompe bianche 1,893). Benzina servito a 1,953 euro/litro (compagnie 1,990, pompe bianche 1,882), diesel servito a 2,036 euro/litro (compagnie 2,074, pompe bianche 1,964). Gpl servito a 0,771 euro/litro (compagnie 0,779, pompe bianche 0,762), metano servito a 1,558 euro/kg (compagnie 1,558, pompe bianche 1,557), Gnl 1,460 euro/kg (compagnie 1,462 euro/kg, pompe bianche 1,458 euro/kg). Sulla benzina self service Eni è a 1,821 euro/litro (2,031 il servito); IP a 1,815 (1,987 servito); Q8 a 1,805 (1,977 servito); Tamoil a 1,797 (1,883 servito); sul gasolio self service Eni è a 1,892 (2,105 servito); IP a 1,905 (2,078 servito); Q8 a 1,893 (2,066 servito) e Tamoil a 1,879 (1,971 servito).