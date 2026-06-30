Meteo, luglio si apre con la goccia fredda che porta maltempo intenso e temperature in picchiata

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Angela Barbieri 30 giugno 2026 a

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Ultimo giorno di giugno che vede ancora una bolla d'aria calda sui Balcani dove le anomalie positive di temperatura superano anche i 10 gradi. Alta pressione comunque che si indebolisce tra Europa e Mediterraneo con una saccatura in arrivo sui settori centro-orientali del continente. Condizioni meteo che nella giornata di oggi saranno prevalentemente stabili sull'Italia ma con acquazzoni e temporali in formazione nel pomeriggio soprattutto su Alpi e zone interne del Centro-Sud. Nei primi giorni di luglio gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano l'arrivo di una piccola goccia fredda in quota sul Mediterraneo centrale. Instabilità in aumento mercoledì al Nord con fenomeni a tratti intensi e localmente a carattere di nubifragio. Maltempo che poi giovedì si sposterà verso le regioni del Centro-Sud. Il tutto sarà accompagnato anche da una riduzione del caldo, con temperature in calo di diversi gradi che si riporteranno comunque intorno alle medie del periodo. Per il primo weekend di luglio ci attendiamo un generale miglioramento con l'alta pressione delle Azzorre che potrebbe espandersi nuovamente dall'Atlantico verso i settori occidentali del vecchio continente. Temperature in nuovo rialzo ma senza eccessi.

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Previsioni meteo per oggi. AL NORD - Al mattino addensamenti al Nord-Ovest e sulle Alpi con locali piovaschi, sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali prima sui rilievi e poi verso le pianure, specie di Nord-Ovest. In serata ancora dei residui fenomeni, migliora nella notte. AL CENTRO - Tempo asciutto al mattino sulle regioni centrali con cieli per lo più sereni ovunque. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'Appennino con acquazzoni e temporali in locale sconfinamento sui settori tirrenici. Migliora ovunque dalla serata con ampie schiarite. AL SUD E SULLE ISOLE - Condizioni di tempo asciutto al mattino con sole prevalente. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui settori interni peninsulari e localmente delle Isole, con acquazzoni e temporali sparsi. Migliora ovunque entro sera con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in generale diminuzione da Nord a Sud.

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Previsioni meteo per domani. AL NORD - Al mattino tempo stabile, salvo locali piovaschi sui settori alpini. Nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, meno frequenti al Nord-Est. Tra la serata e la notte maltempo che si sposta al Nord-Est, specie tra Friuli, Veneto e Romagna con temporali anche intensi, ampie schiarite da ovest. AL CENTRO - Tempo asciutto al mattino con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio qualche acquazzone in sviluppo sui settori interni, poche variazioni altrove. Tra la serata e la notte instabilità in aumento con piogge tra settori interni e versante adriatico e temporali sparsi sulle coste adriatiche. AL SUD E SULLE ISOLE - Tempo asciutto al mattino con sole prevalente. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui settori interni peninsulari con acquazzoni e temporali sparsi ed in movimento sul versante tirrenico. Locali fenomeni anche nelle zone interne delle Isole. Migliora entro sera con cieli sereni o poco nuvolosi. Nella notte piogge in arrivo sulle coste di Molise e alta Puglia. Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione da Nord a Sud, salvo una lieve flessione positiva delle massime sulle Isole Maggiori.