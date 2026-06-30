Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 30 giugno: tutti i segni

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Branko 30 giugno 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 30 giugno 2026.

Ariete

Questa Luna piena non è ideale per il vostro segno, toglie la concentrazione e risveglia il vostro spirito ribelle, le antiche ruggini familiari. In amore dovete dare più di quanto ricevete. Dieta d'acqua. Nonostante questa riserva, dovete chiudere giugno e iniziare domani il nuovo mese, perché luglio suonerà una musica molto piacevole, diretta da Giove in Leone, per un anno intero. Questa costellazione dà fortuna, successo nelle vicende amorose, progressi nel lavoro e in affari.

Toro

C'è ancora Luna in Capricorno, che porta un'atmosfera frizzante e passionale, ma può farvi avere anche notizie finanziaria. Incontri divertenti aiutano a scaricare lo stress. Oggi però il protagonista dello zodiaco è Giove, che in mattinata passa nel segno del Leone, aspetto molto utile per la casa e la famiglia, naturalmente anche per il lavoro e amore, ma tutto richiederà atteggiamento di pazienza. Dipende dalla vostra età, l'ultima volta di Giove in Leone, nel 2014.

Gemelli

Trasformate questo giorno in un giorno di festa, Luna ancora al massimo della luce nel segno che incide sulle vostre emozioni e sulla passionalità, specie da quando avete Marte nel segno. Un giaciglio improvvisato, colazione in riva al mare, e sarete felici. Dovete essere felici! Perché oggi inizia un altro transito che mancava da 12 anni, Giove in Leone, segno che rappresenta la vostra terza casa, quella vostra insomma, che raggruppa l'intero clan familiare.

Cancro

L'agitazione che ancora oggi provoca Luna piena in Capricorno, si riversa sulla famiglia e ne risente la vostra salute, richiede un giorno il più possibile leggero. Non fatevi problemi per questioni finanziarie, oggi vi lascia Giove ma il Leone diventa ancora più forte per le questioni pratiche della vostra vita. Questo transito è per tradizione associato ai guadagni e alla ricchezza. Dovete però avere idee molto chiare su ciò che volete o su ciò di cui avete bisogno, anche in amore.

Leone

L'ultimo transito di Giove in Leone risale al 15 giugno 2014, ed è terminato l'anno successivo. Perfettamente in linea con i transiti di questo pianeta chiamato “Grande Fortuna”, eccolo ritornare questa mattina alle ore 5:53, esattamente dopo 12 anni, e sarà con voi fino al 26 luglio 2027! Parleremo molto di questo transito a voi e agli altri segni, perché tutti siamo in qualche maniera toccati dall’influsso, ora diciamo soltanto che il Leone è una delle posizioni migliori di questo pianeta. Auguri.

Vergine

Sensazioni piacevoli arrivano con Luna piena, oggi regina del vostro cielo amoroso, non escludiamo colpi di fulmine. Sareste una sorpresa per chi giudica fredda la Vergine, interessata solo al lavoro e ai soldi. Anche l'evento odierno di Giove che lascia il Cancro ed entra in Leone, che è la vostra 12ª casa zodiacale, e con la quale non siete molto in simpatia. Eppure sarà proprio questo pianeta della bontà e dell’altruismo, a darvi una grande forza d'attrazione personale, emozioni.

Bilancia

L'amore, vecchio o nuovo, è con voi. Luna è ancora in agitazione per voi, disturba la salute e riporta alla memoria una delusione d'amore, impegna in casa. Noi però, consideriamo questo ultimo giorno di giugno, come uno scrigno di belle occasioni prossimamente, inizia il transito di Giove in Leone, che sarà per un anno un efficace difensore dei vostri diritti e naturalmente dell'amore. Amici potenti e influenti aiuteranno a realizzare le vostre speranze.

Scorpione

Amore e passione sono una specialità della Luna piena, quando si trova in una angolazione favorevole. Regalatevi, se qualcuno vi dimostra attenzione. Specie se questa persona è di un segno di fuoco perché oggi è la sagra di Giove che entra in Leone, dopo 12 anni, e rende protagonisti anche Ariete e Sagittario. Da domani concentrerete l'attenzione sul lavoro, professione, successo personale. Potete pensare anche a un cambio di lavoro, Giove vi aiuterà.

Sagittario

Il brusco passaggio di Marte in Gemelli, provoca agitazione matrimoniale ma può incidere anche sulla vostra salute fisica, attenti anche quando fate ginnastica e sport con gli attrezzi di ferro. A vedere come si presenta la Luna, bellissima, siamo certi che sarete in grado di superare una prova. Giove, vostro pianeta, da questa mattina quasi tutto per voi e nel corso di un anno intero vi aiuterà ad allargare enormemente le vostre prospettive. Anche la spiritualità conta.

Capricorno

Luna piena si forma nel segno una volta nel corso dell'anno, può diventare un prezioso aiuto anche per il successo e gli affari, non solo per passione amorosa. Bisogna, da oggi in avanti, vagliare bene ogni possibilità perché tante vanno in fumo. Oggi, Giove entra in Leone, voi entrate in un periodo del lavoro da cui avrete il maggior appagamento. Mettete in vista il talento organizzativo, l’ambizione, ma evitate di fare critiche agli altri e non rispondete.

Acquario

Un gelato al limone, forse disseta più di un fugace incontro, anche se all'inizio sembra promettere molto. Coniugi: non è detto che dopo una litigata arrivi il sereno, quindi è meglio non provocare. Soprattutto da oggi in poi, perché Giove entra in Leone, segno che incide sul matrimonio e sulle collaborazioni strette, e durerà parecchio… Il positivo è che favorisce la formazione di tutti i tipi di associazione a due, compreso il matrimonio o un rapporto extra.

Pesci

Prima di tutto una parola per i nativi impegnati anche in questo periodo con lavoro e affari: guadagni! In qualche caso entrate addirittura superiori a quanto da voi previsto, e sarà il primo pensiero affettuoso di Giove, che questa mattina occupa il vostro settore della vita pratica e della salute, Leone. Controllate le orecchie, il naso. Questi saranno i punti deboli nel mirino di due nemici astrali, Marte e Urano in Gemelli. Però oggi con una Luna piena come questa, è l'amore che dovrebbe trionfare.