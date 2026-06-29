Marito Roccella, continuano le ricerche nel lago di Vico

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Rosa Scognamiglio 29 giugno 2026 a

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Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, il marito 84enne del ministro della Natalità e Pari opportunità Eugenia Roccella, disperso al largo del lago di Vico, nel Viterbese. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco stanno scandagliando lo specchio d’acqua con il supporto di strumentazioni tecnologiche avanzate. Si sono avvalsi anche di un Rov (Remotely Operated Vehicle), un robot sottomarino ad alta precisione arrivato da Milano. A differenza dei droni tradizionali, questo particolare dispositivo è collegato via cavo alla superficie e può essere telecomandato fino a una distanza di 100 metri dall’operatore, raggiungendo circa 80 metri di profondità. Inoltre è dotato di telecamere ad alta definizione, fari a led, un sonar e un ecoscandaglio in grado di rilevare la presenza di oggetti sul fondale anche in condizioni di visibilità ridotta. Il drone era stato utilizzato anche per le ricerche dei 3 ragazzi morti durante la piena del fiume Natisone nella frazione di Premariacco, in provincia di Udine, il 31 maggio del 2024.

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Il dolore del ministro Roccella

La tragedia si è consumata nel giro pochi minuti. Sabato pomeriggio, durante una gita in barca sul lago di Vico, Cavallari si è tuffato in acqua per rinfrescarsi. Dopo alcuni secondi sarebbe riemerso e avrebbe riferito alla moglie di non sentirsi bene. Poi di lui si sono perse le tracce. Il ministro Roccella ha lanciato subito l’allarme: “Correte, sta male. L’ho visto affondare e non ho potuto fare nulla”, avrebbe detto ai soccorritori. La macchina delle ricerche si è attivata subito, ma col trascorrere del tempo la speranza di poter trarre in salvo l’ottantaquattrenne si è affievolita. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso vicinanza al ministro Roccella, definendo “ignobili e disumani” i commenti degli hater sui social in relazione alla drammatica vicenda. “C’è un limite che non dovrebbe mai essere superato ed è quello del rispetto dovuto alla sofferenza umana. - ha scritto la premier su X - Quando si arriva a colpire una persona e una famiglia in un momento così drammatico, non si è più nel campo dello scontro politico, ma in quello della miseria morale”. Anche altri esponenti politici hanno condannato con fermezza l’ondata di odio sollevata sul web dopo la notizia.