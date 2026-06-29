Caldo estremo e allerta meteo, aumentano le città da bollino rosso

29 giugno 2026 a

a

a

Italia ancora stretta nella morsa del caldo. Sono 22 le città da bollino rosso oggi, lunedì 29 giugno, e saliranno a 25 nelle giornate di domani, martedì 30 giugno, e di mercoledì 1° luglio, secondo quanto riportato nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Meteo, Giuliacci: "Vampata africana fino a...". Quando finisce il super caldo

Nella giornata di oggi sono 22 le città in "rosso": Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Tre le città dove vige l'allerta 2, livello "arancione": Cagliari, Catania e Trieste. In giallo Messina e Reggio Calabria.

Giuliacci avvisa: "La data è confermata". Quando finisce il super caldo

Domani il livello più alto di allerta sarà esteso anche alle città di Cagliari, Catania e Trieste, mentre Reggio Calabria passerà in arancione e la sola Messina, tra le 27 città prese in esame quotidianamente dal bollettino del Ministero della Salute, resterà in giallo. I livelli di allerta previsti per domani saranno poi confermati per la giornata di mercoledì 1° luglio.