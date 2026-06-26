Meteo Giuliacci: weekend bollente con picchi di oltre 40°C. La data della svolta

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Pina Sereni 26 giugno 2026 a

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L'ondata di caldo che sta interessando l'Italia continua a far sentire i suoi effetti e, secondo le ultime previsioni di MeteoGiuliacci , il peggio deve ancora arrivare. Dopo giorni caratterizzati da temperature elevate e afa diffusa, il prossimo fine settimana potrebbe rappresentare il momento più critico di questa fase meteorologica. In questi giorni l'anticiclone africano ha posizionato il proprio centro sull'Europa occidentale, causando condizioni estreme soprattutto in Spagna e Francia. Anche l'Italia, tuttavia, sta facendo i conti con un caldo intenso che nei prossimi giorni subirà un'ulteriore accelerazione.

Tra sabato 27 e lunedì 29 giugno il nucleo dell'alta pressione si sposterà direttamente sulla nostra penisola, favorendo un sensibile aumento delle temperature. Le aree più colpite saranno la Pianura Padana, le zone interne del Centro Italia e i settori più settentrionali della Puglia, dove i termometri potrebbero superare la soglia dei 40°C..

A rendere ancora più pesante la situazione sarà l'afa, in costante aumento. L'elevato tasso di umidità contribuirà infatti a incrementare la temperatura percepita e impedirà un efficace raffrescamento nelle ore notturne. In molte città le minime potrebbero infatti rimanere comprese tra i 25 e i 27°C, dando vita alle cosiddette "notti tropicali".

Nonostante il quadro meteorologico resti dominato dall'anticiclone, i modelli previsionali iniziano a intravedere possibili segnali di cambiamento con l'arrivo del mese di luglio. Secondo le elaborazioni attuali, una perturbazione proveniente dall'Europa settentrionale potrebbe scendere verso il Mediterraneo centrale, aumentando il livello di instabilità atmosferica sull'Italia. Un'evoluzione che, se confermata, potrebbe favorire un graduale ridimensionamento del caldo e il ritorno di temporali in alcune regioni.

Si tratta però di una tendenza ancora da verificare, considerata la distanza temporale dell'evento. Per questo motivo gli esperti invitano alla prudenza e raccomandano di seguire i prossimi aggiornamenti per avere un quadro più chiaro dell'evoluzione meteo prevista per l'inizio di luglio.

Nel frattempo, l'invito è a prestare particolare attenzione alle giornate del weekend, quando il caldo raggiungerà probabilmente la sua massima intensità. Le categorie più fragili, come anziani, bambini e persone con patologie croniche, dovranno adottare tutte le precauzioni necessarie per affrontare temperature che si preannunciano eccezionalmente elevate.