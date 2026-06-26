Trenitalia, attacco hacker sui dati passeggeri: "Credenziali e pagamenti al sicuro"

26 giugno 2026 a

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Trenitalia ha inviato ai propri clienti una comunicazione via mail per informarli che ''a seguito di alcune verifiche" è stato rilevato "un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati". Un attacco hacker da parte di ignoti, che ha determinato "un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio''. L'azienda ha però rassicurato i clienti che ''non sono stati coinvolti dati di accesso agli account, credenziali personali o informazioni relative ai pagamenti (come il numero della carta, la scadenza o il codice di sicurezza)''.

Le informazioni trafugate potrebbero quindi essere legate a dati anagrafici e identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita), dati di contatto (e-mail, numero di telefono) o di viaggio (informazioni associate al titolo di viaggio.

''Non appena rilevato l'evento, abbiamo immediatamente adottato tutte le misure necessarie per interrompere l'anomalia, mettere in sicurezza i sistemi e rafforzare ulteriormente i controlli, così da ridurre il rischio che situazioni simili possano ripetersi' scrive Trenitalia, che afferma di aver notificato l'accaduto all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali e allo Csirt Italia e presentato denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Sui dati sensibili, però, l'azienda ribadisce nessun pericolo.