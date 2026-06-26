Il caldo manda il tilt l'Europa. Ecco quando arriva la svolta

26 giugno 2026 a

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L'ondata di calore che sta attraversando l'Italia colpisce anche tutto il resto d'Europa con temperature record. Dalla Gran Bretagna alla Francia passando per Svizzera, Germania e Olanda, oltre 100 milioni di persone stanno facendo i conti con valori medi di termometro attorno ai 35° C che stanno provocando malori e anche un numero sempre più elevato di decessi.

Le asfissianti condizioni climatiche incidono maggiormente sulla salute di anziani, bambini e soggetti affetti da patologie. In Italia gli ultimi aggiornamento del Centro meteo mostrano ancora, per l'inizio della prossima settimana, l'anticiclone disteso verso l'Europa orientale con caldo intenso sulla penisola. Con l'arrivo di luglio, però, diversi modelli iniziano a ipotizzare un'attenuazione del caldo con i massimi dell'alta pressione sull'Atlantico e aria più fresca in arrivo sull'Europa. Possibile rientro in media delle temperature e qualche temporale in più sull'Italia. Ci sarà quindi da attende ancora un po', mentre anche altri paesi vivono lo stesso disagio.

In Francia, dove la situazione ha spinto le amministrazioni locali a chiudere temporaneamente la Tour Eiffel e il museo del Louvre, sono 61 i dipartimenti in allerta rossa e 25 in arancione. Meteo France ha fatto però sapere che "l'aria più calda si sposterà gradualmente verso est attraverso il Paese, mentre temporali localmente rilevanti porteranno aria relativamente più fresca da ovest". Si prospetta dunque "un graduale calo delle temperature lungo la costa atlantica" dopo la raffica di giornate record. La situazione è comunque talmente critica che la compagnia EDF è stata costretta a spegnere due reattori nucleari per precauzione, per evitare di riversare nei fiumi una quantità eccessiva di acqua caratterizzata da temperature elevatissime. Tra le misure speciali adottate, spicca il divieto di consumare alcolici a Parigi dalle 12 di oggi. Gli ospedali della capitale "sono al collasso. Stiamo arrivando al punto di saturazione", dice il prefetto Patrice Faure.

Anche la Spagna non se la passa bene. Le temperature massime hanno raggiunto i 42° C, con 212 decessi registrati tra domenica e mercoledì per via del caldo. Un valore estremamente alto, specie rispetto ai 98 verificatisi invece nello stesso periodo dello scorso anno. Più mite, ma comunque rovente, la Gran Bretagna che oscilla attorno ai 36,4°C. Così anche la Germania, dove addirittura la compagnia ferroviaria nazionale ha dato ai passeggeri - per via del "caldo crescente" - l'opzione di cancellare viaggi in programma nel weekend senza perdere denaro. Anche l'Olanda, paese che tradizionalmente non fa i conti con questo fenomeno, è stata investita dal sole cocente.