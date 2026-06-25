Esodo estivo 2026, traffico intenso a fine giugno e luglio: date, bollini e strade a rischio

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25 giugno 2026 a

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In occasione dell'ultimo fine settimana di giugno e nei weekend del mese di luglio, Viabilità Italia prevede il consueto incremento della circolazione stradale connesso alla stagione estiva e alle prime partenze per le vacanze. È probabile che il traffico in fase di partenza si distribuisca a partire dal pomeriggio del venerdì e si mantenga intenso per la giornata del sabato e per la domenica mattina. Quanto ai flussi di rientro, si attende un consistente aumento nel pomeriggio di domenica e residualmente nella mattinata di lunedì, con sovrapposizione al traffico quotidiano di inizio settimana. A Roma, la concomitanza con la festività dei Santi Patroni Pietro e Paolo potrebbe incrementare ulteriormente gli spostamenti dalla capitale domenica 28. Gli enti proprietari e concessionari stradali provvederanno a rimuovere i cantieri temporanei e adotteranno tutte le misure necessarie per minimizzare l'impatto sulla circolazione di quelli inamovibili.

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Per gli spostamenti in treno, Viabilità Italia ricorda che nel periodo estivo dal 1 giugno e fino al 30 settembre 2026 sono stati programmati alcuni cantieri sulla rete ferroviaria nazionale, già inseriti nel più ampio programma di potenziamento e ammodernamento di Rfi. Questi interventi interessano in particolare le linee dell'Alta velocità e i principali nodi di scambio, con una riduzione dell'offerta commerciale e un possibile allungamento dei tempi di viaggio. Il calendario 2026 delle limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati, per i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, prescrive le seguenti fasce di divieto: domenica 28 giugno dalle 07.00 alle 22.00; sabato 4 luglio dalle 08.00 alle 16.00; domenica 5 luglio dalle 07.00 alle 22.00; sabato 11 luglio dalle 08.00 alle 16.00; domenica 12 luglio dalle 07.00 alle 22.00; sabato 18 luglio dalle 08.00 alle 16.00; domenica 19 luglio dalle 07.00 alle 22.00; venerdì 24 luglio dalle 16.00 alle 22.00; sabato 25 luglio dalle 08.00 alle 16.00; domenica 26 luglio dalle 07.00 alle 22.00; venerdì 31 luglio dalle 16.00 alle 22.00. Polizia stradale e Arma dei Carabinieri incrementeranno il numero delle pattuglie che vigileranno lungo la viabilità autostradale ed extraurbana principale. Sarà intensificata l'attività di controllo con etilometri e precursori anche nelle ore notturne, insieme ai controlli ai veicoli commerciali e ai mezzi per il trasporto collettivo.