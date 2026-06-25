Interprete ucciso a Milano: 19enne marocchino fermato, stava per fuggire

25 giugno 2026 a

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E' stato bloccato dai carabinieri mentre, carico di bagagli, stava per prendere un treno alla stazione di Melzo il 19enne fermato per aver ucciso e rapinato Roberto Guerrino, l'interprete sessantenne trovato morto lo scorso 13 giugno nel suo appartamento di via Oxilia a Milano. Con lui c'era la sua ragazza, a cui la sera dell'omicidio aveva 'donato' il tablet del sessantenne, poi ritrovato e sequestrato.

Non era il primo tentativo di fuga fatto dal giovane, Jawhar Kadir, che una settimana dopo l'omicidio, il 19 giugno, è stato controllato dai carabinieri a Patti, in provincia di Messina, mentre dormiva in un'auto da demolire. A quel punto il giovane ha deciso di rientrare a Melzo, ha avvertito gli amici e ha chiesto loro soldi e vestiti puliti, prima di rimettersi in viaggio. Destinazione - a suo dire - una meta di montagna nella Bergamasca. Nato a Treviglio, in provincia di Bergamo, Kadir - con precedenti per maltrattamenti verso una ex e lesioni personali, il 4 giugno, pochi giorni prima dell'omicidio di Guerrino, aveva aggredito un ragazzo a Melzo.

L'ammissione ieri nell’udienza di convalida a San Vittore davanti al gip del tribunale di Milano, Sonia Mancini. Al magistrato il giovane ha raccontato di aver concordato un appuntamento per un incontro sessuale a pagamento. Una volta arrivato nell’appartamento di via Oxilia, però, ha raccontato di aver cambiato idea e di essersi bloccato. Poi l’aggressione, prima a mani nude e poi con una statuetta di Buddha.

Secondo l'autopsia, i colpi inferti al 66enne sono stati almeno dieci, con violenza contro il cranio e la parte superiore del volto con un oggetto contundente.

Dopo l'omicidio il 19enne ha preso dall'appartamento della vittima i contanti che ha trovato e lo zaino di Guerrino, ci ha infilato dentro tablet, telefono e pc dell'interprete, poi ha afferrato anche le chiavi di casa, ha chiuso la porta con una mandata ed è scappato.

A portare gli investigatori sulle sue tracce è stato il router wi-fi nell'appartamento, da cui i militari - coordinati dal pm Carlo Scalas - hanno rilevato che tutti i dispositivi della vittima si erano scollegati contemporaneamente alle 20.30 di venerdì 12 giugno, il giorno prima che il corpo venisse ritrovato. Circoscrivendo l'omicidio a quell'ora, hanno esaminato le immagini delle telecamere della zona, notando la presenza del 19enne e di un suo amico 17enne, indagato. Il fermato sarebbe rimasto nell'appartamento di via Oxilia circa tre quarti d'ora.

Proprio dai sistemi di videosorveglianza i carabinieri sono riusciti a ricostruire telematicamente gli spostamenti dei due giovani nelle fasi immediatamente successive all'omicidio: da via Oxilia hanno raggiunto la fermata della metro Rovereto, scendendo poi a Porta Venezia, dove sono saliti su un treno che li ha riportati a Melzo, il comune dell'hinterland dove i due, residenti rispettivamente a Settala (Mi) e Rivolta d'Adda (Cremona), dormivano spesso nel vano che ospita i contatori del condominio in cui vive la mamma del 19enne.