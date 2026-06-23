Meteo, ecco i giorni di fuoco: punte di 38 gradi e stop ai temporali

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Pina Sereni 23 giugno 2026 a

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Le previsioni meteo fino alla fine di giugno: l'Italia resta sotto il dominio di un robusto anticiclone esteso tra Mediterraneo ed Europa, responsabile di una fase di caldo intenso soprattutto al Centro-Nord. Le temperature si mantengono ben oltre le medie stagionali, con punte fino a +37/+38 °C sulle pianure settentrionali, nelle aree interne del Centro e sulla Sardegna.

Nonostante la prevalenza di sole e stabilità, nel corso delle ore pomeridiane saranno ancora possibili temporali di calore su Alpi, Prealpi, Appennino e zone interne del Centro-Sud, localmente con sconfinamenti verso le aree limitrofe.

Nei prossimi giorni sono attese poche variazioni: caldo ancora protagonista e alta pressione dominante, anche se l'instabilità pomeridiana tenderà gradualmente ad attenuarsi nella seconda parte della settimana. Gli ultimi giorni di giugno potrebbero quindi trascorrere con tempo più stabile, sole prevalente e temperature ancora sopra media, chiudendo il mese con una fase pienamente estiva.

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Previsioni meteo per oggi

NORD

Al mattino cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nel pomeriggio instabilità in aumento su Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia; fenomeni più localizzati su Piemonte, Lombardia e Liguria. In serata e in nottata migliora, con velature in transito ovunque.

CENTRO

Sole prevalente al mattino su tutti i settori. Nel pomeriggio instabile su Toscana, Umbria e Lazio, con coinvolgimento anche delle aree urbane di Roma e Viterbo. Rasserena ovunque nel corso delle ore notturne.

SUD E ISOLE

Mattino soleggiato su tutte le regioni. Nel pomeriggio isolati temporali sulle zone interne, in sconfinamento sulle coste del Cilento e della Calabria. Tra serata e nottata nuovamente tempo stabile, salvo qualche innocuo disturbo nuvoloso residuo sulle isole. Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione ovunque.

Previsioni meteo per domani

NORD

Al mattino molti addensamenti, specie sulla Pianura Padana, ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio instabilità in aumento con sviluppo di temporali su Alpi, Prealpi e Appennino e con locali sconfinamenti; invariato altrove. In serata e in nottata tempo in miglioramento, con graduali schiarite da est.

CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio instabilità in aumento con temporali in sviluppo nelle zone interne e in movimento sulle pianure del versante tirrenico, localmente fin sulle coste; soleggiato sul versante adriatico. Migliora dalla serata con schiarite dai quadranti orientali.

SUD E ISOLE

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli per lo più soleggiati. Nel pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo sulle zone interne e in movimento verso le pianure del versante tirrenico, localmente fin sulle coste, specie del Cilento e della Calabria. Tra serata e nottata torna la stabilità con schiarite, salvo qualche innocuo disturbo nuvoloso sulle coste tirreniche. Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione su tutta l'Italia.