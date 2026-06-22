Corte dei conti, i magistrati in strada per bloccare la riforma: “Compromessa la nostra indipendenza”

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Giovanni M. Jacobazzi 22 giugno 2026 a

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I magistrati contabili scendono in piazza contro la riforma della Corte dei conti. Lo ha deciso la scorsa settimana l’Associazione magistrati della Corte dei conti, che ha proclamato lo stato di “agitazione” contro la riforma, primo firmatario Tommaso Foti (FdI) e relatore Pierantonio Zanettin (FI), approvata dal Parlamento all’inizio dell’anno. Visto quanto accaduto, con successo visto il risultato del referendum, con la magistratura ordinaria, la dinamica appare scontata: la riforma viene descritta come un “attentato” all’indipendenza dei giudici. La nota approvata dall’assemblea dei magistrati contabili il 19 giugno contesta infatti quasi tutti i punti qualificanti della riforma: il rafforzamento dei poteri del Procuratore generale, la riorganizzazione delle Sezioni regionali e centrali, l’esercizio unitario delle funzioni e la distinzione tra funzioni requirenti e giudicanti. In sostanza, si chiede al governo di rinunciarvi.

Eppure la riforma nasce da un’esigenza difficilmente contestabile: aumentare l’efficienza di un sistema che da anni mostra limiti evidenti. Dal 2019 ai primi mesi del 2025, la Corte dei conti ha recuperato circa il 10 per cento delle somme oggetto di condanna: poco più di 300 milioni di euro a fronte di oltre 3 miliardi accertati nelle sentenze. La domanda è semplice: che senso ha emettere condanne milionarie se poi quelle somme restano sulla carta? Per il contribuente conta il recupero effettivo delle risorse sottratte alla collettività, non il valore teorico delle sentenze. Un sistema che accerta responsabilità senza riuscire a trasformarle in entrate per l’erario rischia di perdere gran parte della propria funzione. È proprio da questa constatazione che nasce la riforma promossa dalla maggioranza di governo. Uno dei punti centrali riguarda, come detto, il Procuratore generale. Le bozze attuative prevedono maggiori poteri di coordinamento, la possibilità di monitorare le istruttorie in tempo reale e, in casi particolari, di intervenire nei procedimenti più rilevanti. L’Associazione dei magistrati parla di «gerarchizzazione». Ma in qualsiasi struttura complessa il coordinamento serve a garantire uniformità di indirizzo, evitare disparità territoriali e assicurare una maggiore coerenza nell’azione degli uffici.

La riforma interviene poi sull’assetto organizzativo della Corte. Resterà una presenza in ogni Regione, ma con una struttura più snella e razionale. Verranno ridotte le posizioni direttive e semplificata l’architettura delle Sezioni centrali e regionali. Ed è proprio qui che emerge una contraddizione difficilmente spiegabile. Mentre il governo lavora a una riorganizzazione che prevede una sensibile riduzione delle presidenze e degli incarichi direttivi, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, il Csm dei magistrati contabili, continua a procedere con nuove nomine ai vertici degli uffici. Si tratta di una scelta che lascia perplessi. Se il legislatore ha già indicato chiaramente la direzione della riforma, perché continuare a riempire caselle organizzative destinate ad essere soppresse? Il rischio è quello di alimentare l’impressione che si vogliano consolidare posizioni e assetti che il Parlamento ha deciso di rivedere. La situazione appare paradossale. Da un lato si sostiene che la riforma debba essere fermata; dall’altro si rafforzano strutture che la stessa riforma considera eccessivamente articolate.

Tornando invece alla riforma, tra gli aspetti più innovativi vi è il nuovo modello di responsabilità amministrativa. Oggi le condanne risultano inesigibili perché gli importi sono enormemente superiori alle disponibilità economiche dei soggetti condannati. La riforma introduce meccanismi assicurativi per dirigenti e funzionari che gestiscono risorse pubbliche, garantendo così la possibilità per l’amministrazione di ottenere concretamente il risarcimento dei danni subiti. L’obiettivo non è essere più indulgenti con chi sbaglia, ma ottenere ciò che oggi troppo spesso manca: il recupero effettivo delle somme dovute. La reazione della magistratura contabile sembra invece concentrarsi soprattutto sulla difesa dell’attuale assetto ordinamentale. L’autonomia della magistratura è un valore costituzionale. Ci mancherebbe altro. Tuttavia, autonomia non può significare intangibilità. La riforma non mira a indebolire il controllo sulla spesa pubblica, ma a renderlo più efficace e capace di produrre risultati concreti. La vera domanda, quindi, non è se cambiare la Corte dei conti, ma se sia ancora sostenibile lasciare tutto com’è.