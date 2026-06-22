Meteo, l'Italia nella morsa del grande caldo: temperature record a giugno, l'afa africana non dà scampo

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Ignazio Riccio 22 giugno 2026 a

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Non è ancora finito giugno e l'Italia assaggia già il volto più duro dell'estate. Dalle grandi città alle campagne del Sud, il termometro corre verso i 40 gradi e l'afa notturna trasforma il riposo in un lusso. Ma il caldo estremo porta con sé anche un'altra minaccia: quella dei temporali violenti e dei downburst, raffiche improvvise capaci di abbattere alberi e mettere in crisi interi territori. L'anticiclone di matrice africana che da giorni domina il Mediterraneo ha progressivamente avvolto la Penisola in una cappa di aria rovente. Le temperature, già ben al di sopra delle medie stagionali, sono destinate a salire ulteriormente nei prossimi giorni, con punte che in diverse aree del Paese potrebbero raggiungere i 38-40 gradi. Le regioni maggiormente esposte sono quelle del Centro-Sud, le Isole e le pianure interne del Nord, dove l'assenza di ventilazione e l'elevato tasso di umidità rendono la percezione del caldo ancora più intensa.

#iltempodioshø

A preoccupare gli esperti non sono soltanto i picchi diurni. Il fenomeno più insidioso è rappresentato dalle cosiddette “notti tropicali”, quando le temperature non scendono sotto i 24-25 gradi. In queste condizioni il corpo umano fatica a recuperare le energie, aumenta il rischio di disidratazione e crescono i pericoli per le categorie più fragili: anziani, bambini e persone affette da patologie cardiovascolari o respiratorie. Il caldo persistente, infatti, sottopone l'organismo a uno stress continuo e può determinare un aumento degli accessi ai pronto soccorso e delle richieste di assistenza sanitaria. Il Ministero della Salute ha già innalzato il livello di attenzione in numerose città italiane, invitando i cittadini ad adottare comportamenti prudenti: evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere frequentemente, limitare l'attività fisica all'aperto e prestare particolare attenzione alle persone più vulnerabili. Indicazioni che negli ultimi anni sono diventate sempre più frequenti e che testimoniano come le ondate di calore non siano più eventi eccezionali ma una componente sempre più stabile delle estati mediterranee.

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Il grande caldo, però, è soltanto una faccia della medaglia. L'altra è quella dei fenomeni meteorologici estremi. Le elevate temperature accumulano infatti enormi quantità di energia nell'atmosfera e, quando masse d'aria più fresca riescono a infiltrarsi, il contrasto termico può generare temporali improvvisi e di eccezionale intensità. È in queste situazioni che aumenta il rischio di grandinate violente, nubifragi e soprattutto dei cosiddetti downburst. Il termine è ancora poco conosciuto dal grande pubblico, ma i meteorologi lo utilizzano sempre più spesso. Il downburst è una potente corrente d'aria che precipita dall'interno di un temporale verso il suolo e, una volta raggiunta la superficie, si espande rapidamente in tutte le direzioni generando raffiche di vento che possono superare i cento chilometri orari. Gli effetti sono spesso devastanti: alberi sradicati, tetti danneggiati, linee elettriche interrotte e pesanti ripercussioni sulla viabilità. Negli ultimi anni l'Italia ha sperimentato con crescente frequenza eventi di questo tipo, soprattutto nelle regioni settentrionali e lungo l'arco alpino, dove il contrasto tra l'aria molto calda e quella più fresca proveniente dall'Europa centrale crea le condizioni ideali per la formazione di temporali particolarmente violenti. Si tratta di fenomeni che, per intensità e capacità distruttiva, vengono talvolta confusi con i tornado, pur avendo caratteristiche e dinamiche differenti. La nuova ondata di calore si inserisce in un quadro climatico più ampio che da tempo preoccupa la comunità scientifica. Secondo numerosi studi, il Mediterraneo è una delle aree del pianeta che si stanno riscaldando più rapidamente e l'Italia è sempre più esposta all'alternanza tra periodi di siccità e precipitazioni estreme. Le estati si allungano, le temperature medie aumentano e gli eventi meteorologici assumono caratteri sempre più eccezionali.

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Anche le città pagano un prezzo elevato. Il cemento, l'asfalto e la scarsità di aree verdi favoriscono la formazione delle cosiddette “isole di calore urbane”, con temperature che nei centri abitati possono risultare sensibilmente superiori rispetto alle campagne circostanti. In molte aree metropolitane l'afa continua anche durante la notte, aggravando il disagio e aumentando il consumo energetico dovuto all'uso massiccio dei sistemi di climatizzazione. L'estate 2026 è appena iniziata, ma il primo grande caldo dell'anno sembra già indicare una direzione precisa: il Paese è chiamato a confrontarsi con una nuova normalità climatica, nella quale le ondate di calore diventano più precoci, più intense e più durature, mentre i fenomeni estremi si manifestano con una frequenza sempre maggiore. Una sfida che riguarda la salute pubblica, la sicurezza dei territori e la capacità dell'Italia di adattarsi a un clima che sta cambiando sotto i nostri occhi.