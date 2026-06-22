Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 22 giugno: tutti i segni

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Branko 22 giugno 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 22 giugno 2026.

Ariete

La settimana apre con Luna in opposizione, conflitti emotivi con le persone vicine, antagonismo crescente nei rapporti professionali. Le sfide vi piacciono ma non vi dovete servire dei sentimenti per imporre la vostra volontà. Prendete opportune precauzioni nelle trattative contrattuali, perché questa Luna in Bilancia è in stretto rapporto con gli aspetti legali delle questioni. Rimandate le eventuali controversie. Tutt'altra situazione in amore: Venere conduce a un incontro felice.

Toro

Il primo giorno del Sole in aspetto creativo con il vostro Marte, sostenuto anche dalla Luna nel settore del lavoro, è indicato per occuparsi di affari, sappiate giocare bene le vostre carte nei confronti dei collaboratori e soci, ma potete chiedere appuntamenti anche a persone molto in alto. Non si capisce perché un Toro dovrebbe avere il complesso di inferiorità. È Venere in vena di scherzi, vi farà intendere che il vostro amore vuole andare lontano, e invece resta qui. Per sempre.

Gemelli

Sempre primi! Quando gli astri decidono di privilegiare qualche segno, noi umani dobbiamo solo cercare di sfruttare al massimo tutte le occasioni positive che si presentano, anche se all'inizio possono sembrare senza importanza. L'amore, per esempio: un fugace incontro, uno sguardo che incrocia casualmente un altro sguardo, il suono di una voce ma senza vedere la persona che parla … È sufficiente per far nascere un grande amore. Molto bene affari, lavoro, studio.

Cancro

L'inizio della prima settimana sotto il vostro segno è leggermente disturbato dalla Luna in Bilancia, che in teoria dovrebbe interessare soprattutto la famiglia e le persone che la circondano, ma essendo opposta a Nettuno e Saturno bisogna prestare attenzione anche alla salute, magari si tratta di reazioni allergiche a cibi e bevande. Momento eccezionale per lavoro e affari, tutta la situazione pratica risplenderà sotto le stelle della fortuna. Il vostro amore nessuno lo tocchi!

Leone

Luna influenzerà tutti i giorni che mancano al mese di luglio… con variazioni però di giorno in giorno fino al 30. Oggi è certamente perfetta per voi, basti dire che si trova in Bilancia, segno che vi affascina da sempre e magari, voi che siete soli, incontrerete proprio adesso un amore che sarà mandato certamente da Venere. Mi piace il vostro atteggiamento odierno, così bello e perfetto, sembra di assistere alle sfilate di Milano moda, o come quella del Pitti di Firenze. Siete glamour.

Vergine

Se ci sono problemi, non dipendono dalla situazione esterna, dove anzi arrivano possibilità vantaggiose, le ragioni vanno cercate nel vostro intimo. Le stelle dell'estate 2026, vi danno la possibilità di ritrovare il dialogo con i vostri cari, di trovare un accordo con chi lavorate, di sistemare i figli. Ma il momento più bello e importante sarà quando potrete riorganizzare la vostra vita sentimentale, ritrovare la solidarietà con voi stessi. Vi attende una Luna da favola, il 29.

Bilancia

Nel segno la prima Luna estiva forma un aspetto intrigante con Venere, magnifica luce sulla vita sentimentale. Oggi stesso, in pieno giorno, sarete sorpresi da un improvviso desiderio di passione (Plutone), quella voglia di amore che è lo status symbol della Bilancia, attualmente più favorita la donna del segno. Marte la immagina come una dama del settecento che, nascosta in una carrozza va incontro al proprio amante. Attenti invece con le autorità statali.

Scorpione

Come segno d'acqua, anche voi sarete gratificati fino alla fine del mese da uno degli aspetti più fortunati in astrologia: Sole e Giove congiunti in Cancro. Prima del 30 giugno, questa influsso vi porterà sorprese molto gradite al vostro cuore e al vostro portafoglio. Contribuisce di suo Mercurio, pianeta dei viaggi e rapporti con il lontano. In queste occasioni, noi ricordiamo sempre il detto genovese, popolo di grandi marinai: non è tanto il viaggio che conta, ma il porto che si raggiunge.

Sagittario

Promettente inizio, per scaramanzia non vogliamo dire di più. Da oggi in avanti seguite il suggerimento di Giove, che in luglio riprenderà il possesso della vostra vita. È il vostro astro guida che suggerisce di affrontare situazioni e persone con quel sottile gioco di diplomazia, che ha pochi eguali nello zodiaco. Tenete però in mente anche il suggerimento di Saturno, magnifico per la casa e gli affari, le troppe parole non hanno mai portato molto, lui pretende e premia i fatti.

Capricorno

Non potete giudicare la vostra estate, secondo i primi giorni di stagione, parte con Mercurio-Giove in opposizione, oggi ci si mette anche Luna in Bilancia, segno che interessa i rapporti con l'ambiente professionale, le discussioni anche con persone autorevoli. Momento non indicato per le questioni legali. Dei grandi cambiamenti che si prevedono in estate, davanti alla porta ci sono già Venere e Marte che risvegliano entusiasmo e danno vita a legami che non hanno precedenti.

Acquario

Tra oggi e domani, Luna in Bilancia è molto indicata per le questioni di lavoro, studio, affari, anche lunghi viaggi, contatti con esperti e avvocati. Da mercoledì invece in primo piano questioni familiari e amorose, magari una breve vacanza per essere nuovamente riposati e freschi dal 26, quando inizia un altro cambiamento che potrà cambiare molto nelle collaborazioni e nei rapporti stretti. Arriverà però anche un Marte in Gemelli, ritroverete il vostro animo sportivo.

Pesci

Estate delle evoluzioni, cioè, cambiamenti anche nei rapporti e nelle situazioni che voi dovrete accettare. Questa è la volontà delle stelle, decisamente a vostro favore questa prima settimana della nuova stagione che inizia con una sofisticata Luna in Bilancia e Giove in Cancro, nel segno della vostra fortuna e dell'amore. Non solo i giovani, anche le persone sopra i 50, devono vivere la stagione come un risveglio, un invito alla rinascita. Restate voi stessi.