A Roma la nuova esposizione di Merioone per celebrare i dieci anni della sua Fishes Invasion

18 giugno 2026 a

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In molti, almeno una volta, si saranno imbattuti in un pesce stilizzato che ammonisce: "Don't sleep!". È la firma di Merioone, giovane artista e designer romano, noto per le mille declinazioni dei suoi fish. Per festeggiare il decennale del suo progetto Fishes Invasion, il weekend del 20 e 21 giugno, in Via di San Francesco a Ripa, inaugura una nuova esposizione nel centro della Capitale.

Partito da New York nel 2015, da allora le sue creature hanno raggiunto 90 città e 40 paesi, adattandosi di volta in volta alla cultura e ai costumi del luogo e diventando simbolo di campagne sociali e collaborazioni che hanno coinvolto un pubblico sempre più ampio.

”Questo evento rappresenta il raggiungimento di un obiettivo che non mi sarei mai aspettato: viaggiando continuamente il tempo è volato, ma dieci anni di attività sono un traguardo straordinario - racconta Merioone - Celebrarlo a Roma, condividendo questo momento con le persone che mi hanno supportato sin dall'inizio, rende tutto più speciale e farlo a Trastevere lo è ancora di più. Il mio primo evento è stato proprio qui, e chiudere il cerchio nello stesso posto, con una collezione di opere e gadget in edizione limitata, pensata per questo anniversario, significa molto per me”.

Dalla Francia agli Stati Uniti, le sue opere sono state al centro di numerose esposizioni internazionali, consolidando una presenza che va ben oltre la dimensione urbana. Nel tempo Merioone ha costruito un universo fatto di oggetti in edizione limitata, dai cereali agli accendini, fino ai gadget da collezione, spesso esauriti in poche ore. L'estate scorsa un'edicola nel cuore di Testaccio ne è stata la dimostrazione: lo spazio è stato trasformato in quartier generale della Fishes Invasion, con sticker, poster e una linea di prodotti pensata fin nei minimi dettagli.

L'impegno di Merioone va però oltre la dimensione artistica. Dal 2021 collabora infatti con Unicef nel progetto Regalo Sospeso: ogni Natale uno speciale kit da gioco brandizzato con i fish viene distribuito ai bambini ricoverati in molte strutture ospedaliere italiane.