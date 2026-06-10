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Roma, “Olocausto invenzione”: indagato 52enne suprematista che inneggiava a Hitler e all'odio per gli ebrei

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Foto: Lapresse
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Angela Bruni
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I carabinieri del Ros, su delega della procura di Roma - Dipartimento Antiterrorismo, hanno eseguito, a Pomezia, una perquisizione personale, locale e informatica nei confronti di un 52enne ritenuto responsabile di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa con l'aggravante di aver diffuso una propaganda che si fonda in parte sulla negazione e sulla minimizzazione in modo grave della Shoah. Lo si apprende da una nota del procuratore capo Francesco Lo Voi.

 

 

Le attività di indagine, si legge nel comunicato, “avviate dal monitoraggio internet riconducibile all'area suprematista e neonazista presente su vari social media - tra cui quello X -, hanno permesso di individuare l'indagato quale gestore esclusivo di alcuni profili che diffondono tali ideologie”. È stato riscontrato come il monitorato, attraverso il noto canale X, abbia: propagandato idee fondate sull'odio razziale, nazionale e religioso, con particolare riguardo alla comunità ebraica; esaltato la riproposizione di ideologie neonaziste, con chiari rimandi al Terzo Reich e alle SS; diffuso immagini di apologia di Adolf Hitler; diffuso immagini di apologia del fascismo.

 

 

Inoltre, l'uomo ha istigato a commettere atti violenti per motivi razziali, nazionali e religiosi nei confronti della comunità ebraica e degli Stati Uniti d'America, giustificandone l'uso con frasi del tipo “distruggeremo gli Ebrei e il giudaismo satanico criminale. Dio è con noi!”, “La crociata finale contro gli Ebrei sta arrivando”, “Chiunque abbia armi nucleari dovrebbe prendere in considerazione l'idea di lanciarle contro Israele e gli Stati Uniti”. Ha diffuso materiale di chiaro contenuto negazionista del crimine storico della Shoah, anche mediante l'uso di frasi del tipo “L'olocausto è un'invenzione degli Ebrei. L'olocausto non è mai accaduto”. Lo stesso indagato ha utilizzato, per la sua diffusione, la piattaforma social X che consente la pubblicazione in tempo reale di contenuti visibili da un numero sempre maggiore di utenti, anche minorenni, da tutto il mondo.

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