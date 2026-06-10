Calcio, ultras di Juventus e Torino fermati dal Viminale: trasferte vietate dopo gli scontri nel derby

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Paolo Dani 10 giugno 2026 a

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Il Ministero dell'Interno ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi di Torino e Juventus per le prime dieci giornate del prossimo campionato, fino al 3 novembre. Il provvedimento, adottato in seguito alle violenze degli ultras nel derby del 24 maggio scorso, prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi in cui le due squadre giocheranno in trasferta e il contestuale divieto di vendita dei biglietti ai residenti nelle regioni coinvolte: il Piemonte per i sostenitori granata, Piemonte e Lombardia per quelli bianconeri. I tifosi della Juventus non potranno seguire la squadra a Frosinone, Sassuolo, Cagliari, Lecce e Genoa, mentre quelli del Torino salteranno le trasferte di Sassuolo, Fiorentina, Bologna, Parma e Frosinone. L'applicazione del provvedimento sarà demandata di volta in volta ai prefetti delle province che ospiteranno gli incontri. Resta ancora da chiarire se il divieto si estenda anche alle amichevoli estive.

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Non è la prima volta che la tifoseria granata si vede imporre misure di questo tipo: nella stagione appena conclusa, dopo i disordini di Torino-Verona dell'11 aprile, erano già state vietate le trasferte a Cremona e Udine. A scatenare le nuove restrizioni sono stati gli scontri avvenuti circa due ore prima del fischio d'inizio del derby, quando un gruppo di tifosi bianconeri era venuto a contatto con le forze dell'ordine schierate per mantenere separati i sostenitori delle due squadre. Negli incidenti il tifoso juventino Marco Basoccu era stato colpito alla testa e trasportato in ospedale in codice rosso. La partita era poi cominciata con un'ora di ritardo e con entrambe le curve deserte, dopo che i gruppi organizzati di granata e bianconeri avevano abbandonato gli spalti. Il 36enne ha lasciato pochi giorni fa l'ospedale Molinette di Torino, dove era rimasto ricoverato, dichiarando di non conservare alcun ricordo di quanto accaduto.