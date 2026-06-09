Morto Stefano Addeo, il prof del post choc contro la figlia di Meloni

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Pina Sereni 09 giugno 2026 a

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Stefano Addeo, è morto il professore che in post shock sveva augurrato la morte alla figlia della premier Giorgia Meloni. Dopo un nuovo tentativo di suicidio, da un mese era ricoverato in terapia intensiva presso l'ospedale del Made, a Napoli. Il decesso del docente, 66 anni, è avvenuto per arresto cardiaco. Nel giugno 2025 aveva pubblicato sui social network un post contro la figlia un post in cui augurava la morte alla figlia della presidente del Consiglio, salvo poi pentirsi e cercare di uccidersi per due volte. Il 10 maggio scorso si era lanciandoto da una finestra, da un'altezza di circa due metri. Ferito gravemente ma cosciente, era stato ricoverato. Secondo i medici non era in pericolo di vita. Le sue condizioni sono però peggiorate ed era stato trasferito in terapia intensiva, dove è spirato.