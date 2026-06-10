Genova, malato di mente tenta di strangolare una psichiatra: salvata dai colleghi

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Pina Sereni 10 giugno 2026 a

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Un giovane paziente psichiatrico ha aggredito una psichiatra all'ospedale Villa Scassi di Genova. Da quanto si apprende, l'uomo avrebbe tentato di strangolare la dottoressa, "ma l'intervento delle guardie giurate in servizio ha consentito di contenere la situazione". Gli addetti alla security hanno strappato a stento la donna dalle mani dell'uomo, che le stava stringendo il collo. "Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso", spiega l'ospedale. Il paziente si trova attualmente ancora ricoverato in ospedale, dove è sottoposto agli opportuni accertamenti clinici. L'Azienda "esprime piena solidarietà e vicinanza alla professionista coinvolta e ribadisce la più ferma condanna di ogni forma di violenza nei confronti degli operatori sanitari, quotidianamente impegnati nell'assistenza e nella cura dei cittadini".