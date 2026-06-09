Prezzi benzina, sospiro di sollievo per gli automobilisti: giù i prezzi. Ma il diesel...

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Angela Barbieri 09 giugno 2026 a

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Tornano a salire le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, scende il prezzo alla pompa della benzina mentre sul gasolio, in rialzo, continua a pesare l'aumento dell'accisa in vigore da domenica. Questa mattina 9 giugno la benzina self service sulla rete stradale è a 1,913 euro/litro (-4 millesimi rispetto a venerdì), gasolio a 2,020 euro/litro (+16). Il Gpl è a 0,790 euro/litro (-2), il metano a 1,563 euro/kg (invariato). In autostrada, la benzina self è a 2,010 euro (-4), il diesel a 2,101 euro (+11), il Gpl a 0,903 euro (-3) e il metano a 1,586 euro (-1). Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

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Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 20mila punti vendita che comunicano i prezzi all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: benzina self service a 1,919 euro/litro (compagnie 1,919, pompe bianche 1,920), diesel self service a 2,007 euro/litro (compagnie 2,013, pompe bianche 1,994). Benzina servito a 2,058 euro/litro (compagnie 2,094, pompe bianche 1,990), diesel servito a 2,142 euro/litro (compagnie 2,185, pompe bianche 2,062). Gpl servito a 0,800 euro/litro (compagnie 0,809, pompe bianche 0,790), metano servito a 1,563 euro/kg (compagnie 1,562, pompe bianche 1,564), Gnl 1,461 euro/kg (compagnie 1,465 euro/kg, pompe bianche 1,458 euro/kg). Sulla benzina self service Eni è a 1,910 euro/litro (2,120 il servito); IP a 1,928 (2,097 servito); Q8 a 1,920 (2,090 servito); Tamoil a 1,912 (1,991 servito); sul gasolio self service Eni è a 2,019 (2,227 servito); IP a 1,994 (2,166 servito); Q8 a 2,023 (2,175 servito) e Tamoil a 2,019 (2,094 servito).