Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 9 giugno: tutti i segni

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Branko 09 giugno 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 9 giugno 2026.

Ariete

Luna arriva nel segno e vi segue positiva fino al 15 quando diventa nuova in Gemelli. Riprendete subito iniziative e progetti che non siete riusciti a sistemare la settimana scorsa, causa il disturbo che si è creato nel campo del successo e l'aumento delle responsabilità familiari. Qualche disturbo è ancora probabile, ma fortunatamente Venere conclude il transito in Cancro, sarà in Leone il 13. Tutto ciò che accade in amore, dalle cose più grandi alle più piccole, accade necessariamente.

Toro

Siete ancora voi in posizione di forza rispetto alle persone che inseguono nuovi obiettivi professionali e nuovi traguardi economici, per il semplice fatto che il vostro settore dei soldi è in piena fioritura. Si può fare di più, in affari? Ma certo, molto di più, e lo farete questa settimana con Luna nel segno in ottimo aspetto con Mercurio, possibilità negli investimenti, vendite. Influssi molto piacevoli per il privato, anche senza eventi speciali dovete creare situazioni romantiche in amore.

Gemelli

In mattinata, quella ostile Luna degli ultimi giorni diventa un lampo di fortuna in Ariete, e si fermerà proprio là dove avete bisogno, tenetevi pronti e scattanti. Sono giorni di preparazione e progettazione, mettete insieme idee e materiale che occorre per iniziare una nuova impresa professionale e domestica, passerete in azione lunedì 15 quando nasce la vostra Luna nuova. Nel frattempo, anche Venere cambierà aspetto e diventa magnifica per voi nel segno del Leone.

Cancro

C'è un improvviso e serio problema con l'ambiente professionale e posti che frequentate abitualmente, la cosa migliore sarebbe dedicare il giorno esclusivamente al vostro privato. Luna in Ariete diventa pesante, riscalda il vostro organismo, ma è anche utile perché fa capire con chi avete a che fare. Sempre positivi i pianeti che agiscono in sottofondo, preparano nuove basi, poi usciranno allo scoperto e si vedrà chi vince e chi perde. Scusatevi con il vostro amore, non siete facili.

Leone

Partendo dalla vita sentimentale, possiamo annunciare miglioramenti a vista d'occhio, la forza di Venere si unisce venerdì a quella di Urano in Gemelli, segno che in settimana avrà il ruolo più importante per i vostri nuovi contatti professionali e commerciali, cosa che sarà confermata anche dalla forza creativa di Saturno e Luna in Ariete. Sarete protagonisti nel vostro mondo di fine stagione, ma non sottovalutate segnali di debolezza nella salute, perché Marte è ancora contro.

Vergine

Ancora un po' scossi dal cambio della Luna, cercate di iniziare questo giorno governato da Marte (attualmente vostro pianeta salva tutto), con un calmante naturale, meglio ancora se fate una breve passeggiata (non corse, né palestra). Poi in affari, Plutone capitalista, vi farà avere alti guadagni. Attualmente siete più favoriti nel campo professionale finanziario, fatto da sfruttare pienamente entro lunedì 15, quando Luna nuova di giugno metterà in primo piano la vita personale.

Bilancia

Luna passa in opposizione, Ariete, riesce a provocare situazioni caotiche in famiglia e nelle collaborazioni (ma non è detto si tratti di eventi negativi), quando poi si mette in quadratura con i pianeti in Cancro aggredisce anche il vostro bel fisico, piuttosto deboluccio in questo finale di primavera. Ci sarà stata anche un po' di amarezza, per via di Venere, però c'è stato anche un momento indimenticabile. A quello vi dovete aggrappare mentre vi preparate all'assalto dell’estate.

Scorpione

Come sempre, Luna in Ariete richiama l'attenzione sulla salute e sul lavoro, voi sapete dove concentrarvi, ma tenete presente che la situazione professionale è stimolata da influssi talmente belli che possono da un momento all'altro ribaltare molte realtà. Col fiuto dei Gemelli darete forma splendida alle vostre idee. Ai giovani davanti alle scelte dello studio o della professione, consigliamo la carriera militare. Venere chiama lontano, chissà dove sarete, e con chi, la prossima estate!

Sagittario

Sole in Gemelli: la dualità, divisione, separazione, rottura… Ci può essere sempre qualche difficoltà nella sua stagione, ma certi eventi improvvisi sono utili perché fanno capire in che cosa deve cambiare la vostra vita. Oggi Luna in Ariete aiuta a tirare fuori il lato ardente del vostro carattere, ma forse siete più interessati alle questioni pratiche. Effettivamente il giorno è improvvisamente molto positivo per affari, non mollate finché non avrete ottenuto. Spunta un amore a sorpresa…

Capricorno

Succede anche voi qualche volta di sprecare il talento con persone non alla vostra altezza. Oggi sarà meglio non trattare sotto questa Luna in Ariete che annuncia altre lotte di potere, prossimamente con Sole in Cancro. Rischiate di fare solo filosofia, se non ritrovate completamente il senso pragmatico. Qualche sogno d'amore in più, serve invece al rapporto. La persona cara vi rimprovera le "assenze" mentali, sembrate in un altro posto, lontano… Mal di testa.

Acquario

Se escludiamo un attimo Marte in Toro, possiamo dire che siete nel momento di massima protezione astrale. La stessa Venere, fino al 13 positiva in Cancro, arriva in aiuto per sistemare la famiglia, la casa, le proprietà, eredità. Tuttavia per questioni veramente importanti, fondamentali per l'immediato futuro, vi invitiamo ad agire sotto Luna nuova del prossimo lunedì 15. Nascerà nel campo dell'amore e della fortuna, quindi sorprendente anche per i figli. Viaggi.

Pesci

Azione! Ogni giorno che Luna annuncia positivo va sfruttato fino in fondo e sin dalle prime ore (se necessario anche di notte). Guardatevi intorno, ai vostri occhi di lince nulla sfugge, tantomeno - se siete soli - quel tipo che vi viene sorridente incontro, e certo parla un linguaggio selenita. Dopo il pesante ultimo quarto, avete scoperto in voi stessi qualità che non conoscevate, per esempio - oggi con Luna in Ariete vi sembra di vedere anche la sua faccia nascosta, come degli astronauti.