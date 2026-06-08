Meteo, le previsioni di Giuliacci: "Due fasi distinte". Quando cambia il tempo

08 giugno 2026 a

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Secondo le previsioni meteo di Mario Giuliacci, il tempo nei prossimi giorni sarà caratterizzato da due fasi distinte. La prima si estenderà fino all'11 giugno e vedrà un graduale aumento delle temperature per effetto di una modesta ondata di caldo. Come spiega il meteorologo, si tratterà dell'azione di «venti atlantici più caldi in quota», che successivamente verranno compressi sull'Italia centro-meridionale, «riscaldandosi ulteriormente».

Tra oggi e l'11 giugno le temperature massime raggiungeranno valori compresi tra 30 e 33°C, con punte fino a 35°C al Centro-Sud, spiega l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci . Situazione diversa al Nord, dove le massime resteranno generalmente sotto i 30°C a causa del continuo passaggio di deboli perturbazioni atlantiche. In queste aree il tempo sarà più umido e non mancheranno rovesci e temporali pomeridiani, mentre nella giornata di mercoledì sono attese precipitazioni più diffuse, soprattutto sulle regioni settentrionali.

La seconda fase inizierà tra il 12 e il 13 giugno, quando il tempo tornerà stabile e soleggiato. In questa parentesi le temperature subiranno una lieve diminuzione, ma dal 14 al 18 giugno è previsto un nuovo consolidamento dell'alta pressione. «Sull'Italia si allunga l'anticiclone delle Azzorre», favorendo condizioni di bel tempo su gran parte del Paese.