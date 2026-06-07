Torino, colpo da un milione in quattro minuti: banda di professionisti svaligia casa d'aste

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Angela Bruni 07 giugno 2026 a

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Un'azione fulminea, pianificata nei minimi dettagli da quelli che sembrano a tutti gli effetti professionisti del crimine. Questa notte, intorno alle 4:20, la casa d'aste Sant'Agostino di Torino, in Corso Tassoni, è stata presa d'assalto da una banda di ladri che, in appena quattro minuti, ha sottratto gioielli e orologi per un valore a base d'asta di circa 1 milione di euro. I malviventi — secondo quanto ricostruito dalla stessa casa d'aste dopo aver visionato le registrazioni delle telecamere — sono riusciti a bypassare i complessi sistemi di sicurezza dell'edificio. Una volta all'interno, nonostante l'attivazione dell'allarme, hanno agito con estrema rapidità: armati di pesanti mazze e di un flessibile, hanno infranto le vetrine per fare man bassa dei preziosi prima di darsi alla fuga a volto coperto. I Carabinieri sono arrivati sul posto alle 4:29, ma i ladri si erano già dileguati.

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"È stato scioccante vedere le immagini del furto" ha commentato Vanessa Carioggia, titolare della casa d'aste torinese. I lotti sottratti avrebbero dovuto essere battuti tra pochi giorni, nelle sessioni di martedì 9 e mercoledì 10 giugno. La selezione comprendeva pezzi d'alta manifattura italiana ed europea, con creazioni d'epoca in diamanti, smeraldi, zaffiri e rubini. Il danno economico stimato in 1 milione di euro è basato sulle stime di partenza e non tiene conto dei potenziali rilanci d'asta da parte dei collezionisti. L'azienda ha comunque fatto sapere di disporre di una capiente copertura assicurativa, già in fase di attivazione per tutelare i diritti e gli interessi dei clienti privati che avevano affidato i propri preziosi alla casa d'aste. Sul posto sono attualmente in corso i rilievi della scientifica.