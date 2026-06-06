Gigi Proietti, falso allarme al Verano: lapide rimossa dalla famiglia. Il motivo

Luigi Frasca 06 giugno 2026 a

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Per qualche ora si è temuto che ignoti avessero rubato la lapide della tomba di Gigi Proietti al Verano. Ma si è è trattato di un falso allarme. La lapide è stata prelevata dall'agenzia funebre su indicazione della famiglia per poter inserire sulla stessa il nome di Sagitta Alter, moglie dell'attore scomparsa lo scorso 21 aprile. A precisarlo è Cinzia D'Angelo, ufficio stampa della famiglia Proietti.

A tirare fuori il caso era stata una nota di Ama che riferiva del danneggiamento presso il Cimitero Monumentale del Verano e annunciava una denuncia alle Autorità competenti. La partecipata si è anche attivata con le Forze dell'Ordine, fornendo le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, assicurando "massima collaborazione agli investigatori per il pieno accertamento dei fatti e l’individuazione dei responsabili”.

La famiglia ha poi spiegato che "la lapide è stata spostata per inserire il nome di Sagitta Alter e verrà ricollocata lunedì con l'epitaffio corretto".