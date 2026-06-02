Allarme Wax, la nuova droga a base di cannabis fa paura: 17enne in rianimazione

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Luigi Frasca 02 giugno 2026 a

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Sta lottando fra la vita e la morte un ragazzo di 17 anni che lunedì sera ha assunto la droga Wax, stupefacente di ultima generazione conosciuto fra i giovanissimi come il "miele dello sballo". Si trova ricoverato in pericolo di vita e in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Paolo di Napoli. I fatti: nella notte fra lunedì e martedì i carabinieri della Tenenza di Arzano, in provincia del capoluogo della Campania, sono intervenuti nell'Ospedale di Frattamaggiore dove poco prima il minore era arrivato al pronto soccorso assieme a due amici di 19 e 22 anni. Tutti in evidente in stato di alterazione dovuto all'uso di stupefacenti. Le sue condizioni sono apparse subito più pesanti rispetto a quelle degli altri ragazzi. Presentava una grave crisi respiratoria in corso.

Miele o cera a base di cannabis - Da una prima ricostruzione dei militari dell'arma che indagano sui fatti pare che i giovani - dopo essersi riuniti a casa del minorenne - abbiano consumato la sostanza che sul web viene chiamata anche in inglese come "Crumble", "Sugar", "Honeycomb" o "Budder". E' un potentissimo concentrato di cannabis in cera. Secondo gli inquirenti il gruppo ne avrebbe consumato una quantità piuttosto modesta, non più di un "cucchiaino", ma il Wax è una droga ad altissimo effetto che nelle analisi può arrivare a mostrare concentrazioni superiori all'80 per cento di principio attivo della cannabis. Viene acquistata su internet all'interno di bottigliette e si presenta con l'aspetto di una cera d'api, in effetti una sorta di "miele" - come lo chiamano i consumatori - solidificato. Viene estratto attraverso dei solventi dalle cime della cannabis fornendo un risultato super concentrato che può essere utilizzato come addittivo ai liquidi dei normali vaporizzatori.

Effetti e conseguenze - L'elevata concentrazione di principio attivo dà immediati effetti di stordimento e sballo che sono potenziati rispetto all'ordinario consumo di stupefacenti ma aumentano il rischio di overdose. I pericoli per la salute derivano anche dalla possibile presenza di composti sintetici utilizzati nel processo di estrazione con effetti più nocivi - rispetto all'hashish - sul sistema nervoso. Anche in questo caso la droga che preoccupa gli specialisti del settore tossicodipendenze sarebbe stata acquistata su internet. Subito dopo il primo 'assaggio' i tre si sarebbero sentiti in male. I genitori del 17enne si trovavano in casa e hanno immediatamente chiamato il 118. Il vasetto con all'interno lo stupefacente gelatinoso è stato fornito ai carabinieri direttamente dal padre del giovane. Dai primi accertamenti il contenuto del barattolo - sequestrato - è risultato positivo ai cannabinoidi. I ragazzi di 19 e 22 anni si sono presentati in stato di shock ma sono già stati dimessi mentre l'amico è ricoverato in gravi condizioni.

Le segnalazioni - Non è la prima volta che il 'miele da sballo' fa la sua apparizione nei mattinali di forze dell'ordine e ospedali. Da qualche anno in Italia si moltiplicano le segnalazioni e la presenza del Wax nelle operazioni antidroga Nel 2022 a Imperia la polizia di stato ha denunciato due giovani, di cui un minore, che erano stati trovati in possesso di un flacone dopo una fuga in scooter iniziata nella zona del porto. Nell'autunno del 2025, in provincia di Bari, i carabinieri della Compagnia di Triggiano l'hanno sequestrata assieme ad altre droghe tradizionali nella disponibilità di un pusher 73enne che la conservava dentro casa.