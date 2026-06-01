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IL TEMPO ORE 9 - Noi e gli altri su carta lunedì 1 giugno 2026

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Foto: Il Tempo

Fate sparire sia l'inchiesta del Tempo sia Parigi messa a ferro e fuoco

Daniele Capezzone
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La “redazione unica” è sempre attiva: massiccia, compatta, senza sbavature. Oggi si manifesta almeno su due versanti. In primo luogo, con la censura totale dell’inchiesta de Il Tempo. Non un solo quotidiano dedica una riga - a parte il nostro, ovviamente - all’incredibile caso partito da Ravenna, e che ormai vede più di 100 casi e decine di medici coinvolti nel rilascio di falsi certificati per consentire a dei clandestini di sfuggire ai CPR e al successivo rimpatrio. In secondo luogo, c’è da far sparire i gravissimi fatti di Parigi, con la capitale francese messa a ferro e fuoco da immigrati e dalle “seconde generazioni”. Vittoria o sconfitta del PSG, il caos sarebbe scoppiato lo stesso, era chiaro. E allora che si fa? Niente sul Corsera, Stampa solo a pagina 14, Repubbica a pagina 19. Non diamo preoccupazioni ai lettori…
 

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