Difesa, Mattarella: "Fanteria colonna portante della Liberazione e della rinascita dell'Italia"

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Angela Bruni 31 maggio 2026 a

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"Rivolgo il più cordiale saluto ai partecipanti al Raduno dell'Associazione Nazionale del Fante riuniti a Palermo, in un'occasione che rinnova i profondi sentimenti di appartenenza e lo spirito di corpo che da secoli animano l'Arma base del nostro Esercito". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al presidente dell'Associazione Nazionale del Fante, Gianni Stucchi. "Nell'ottantesimo anniversario della Repubblica, onoriamo la memoria di coloro che furono tra i protagonisti della rinascita d'Italia - aggiunge il capo dello Stato - La Fanteria costituì l'anima e la colonna portante dei Gruppi di Combattimento, reparti che, con abnegazione e valore, combatterono nella Guerra di Liberazione per restituire alla Nazione onore e libertà. Con la medesima abnegazione, oggi i fanti sono presenti nelle missioni internazionali di pace e sul Territorio nazionale, garantendo sicurezza e stabilità con una professionalità che onora l'Italia agli occhi del mondo". "La meritoria attività condotta dal sodalizio, custode delle tradizioni dell'Arma e punto di riferimento nel sociale, rappresenta un esempio di cittadinanza attiva - prosegue -. In questa giornata, il pensiero va ai tanti Caduti che hanno sacrificato la vita per l'indipendenza e la libertà d'Italia, valori inestimabili della nostra comunità nazionale. A tutti i partecipanti al raduno giunga il caloroso saluto della Repubblica e l'augurio di una piena riuscita della manifestazione nel segno del comune amor di Patria".