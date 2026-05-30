Brennero, incendio doloso sulla linea ferroviaria. Si indaga sulla pista anarchica

30 maggio 2026 a

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Il temuto blocco dell'Autostrada del Brennero per la manifestazione ambientalista in Tirolo non ha provocato code e ripercussioni sul traffico da e verso l'Austria. Ritardi fino a 100 minuti e rallentamenti, invece, si sono verificati sulla linea ferroviaria Verona Porta Nuova-Brennero per il sabotaggio incendiario di due cabine elettriche tra Dolcè e Peri. La polizia scientifica ha rinvenuto nelle vicinanze delle infrastrutture un accendino e residui di liquidi usati per accelerare la combustione, indizi che dunque certificano la dolosità del gesto. Acquisite le immagini della videosorveglianza situata poco lontano dalle centraline, la Digos veronese lascia aperte le piste che riconducono all'ambiente eco-anarchico del Nord Est.

"Quella di oggi è una situazione del tutto straordinaria per il corridoio del Brennero. Le immagini di tratti autostradali quasi privi di traffico sono qualcosa che non si vedeva dai tempi del Covid" ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, visitando la sala operativa allestita dalla Protezione civile per gestire eventuali criticità dalle 7 alle 19, orario di riapertura dell'A22. Per il portavoce della polizia austriaca "la campagna informativa messa in atto dai territori ha funzionato".