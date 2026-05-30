Genova, choc al parco: uccide un senza tetto e lo trascina legato per strada. Arrestato senegalese

30 maggio 2026 a

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All'interno di Valletta Di Negro, a Genova, si è consumato oggi 30 maggio un omicidio efferato: un uomo senza fissa dimora di 49 anni è stato ucciso dopo esser stato colpito alla testa e al tronco da un 43enne che lo ha poi trascinato esanime fino alla strada. Una ragazza ha subito allertato il 112, dopo aver assistito alla scena.

Sul posto sono sopraggiunti i Carabinieri del Radiomobile che hanno bloccato il presunto autore, Camara Cisse originario del Senegal, e lo hanno portato in stato di fermo in caserma. La vittima si chiama Pietro Alberto Paolo ed era originaria di Milano, il suo aggressore lo ha prima colpito col coccio di bottiglie e poi lo ha legato mani e piedi prima di portarlo su strada.