IL TEMPO ORE 9 - Noi e gli altri su carta 28 maggio 2026. Su Pedro cercasi (invano) un mea culpa

28 maggio 2026 a

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Su Pedro cercasi (invano) un mea culpa. No, oggi questa nostra nota delle 9 non è corredata da immagini, perché ha come oggetto un articolo che non c’è e che non troverete sui giornali progressisti.

E cosa manca? Un onesto giudizio critico su Pedro Sanchez e autocritico sulla propensione della sinistra italiana a cercare “modelli”. La frase la conoscete, e ha ormai un sapore perfino canzonatorio: “La sinistra riparta da…”. E si può aggiungere a piacere uno Zapatero, un Sanchez, o ciò che la moda di una stagione eventualmente suggerisca.

Dopo di che, in genere, basta qualche semestre per trasformare l’idolo in un mito infranto, la certezza in illusione perduta, il riferimento in ricordo sbiadito. Fino al prossimo “eroe” di cui fare le groupies.