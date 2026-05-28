Meteo, fine del caldo africano. Arrivano i temporali: dove e quando

28 maggio 2026 a

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Dopo il picco di caldo che ha accompagnato l'Italia nell'ultima settimana di maggio, le temperature si abbasseranno di nuovo in cambio però di una forte instabilità atmosferica che nelle prossime 48 ore porterà a temporali violenti, raffiche di vento e possibili grandinate localizzate.

Per Lorenzo Tedici, metereologico di IlMeteo.it, non c'è alcun dubbio: lo zero termico a 4100 metri come a Luglio, le massime a 36-37°C in Pianura Padana e le minime a 25°C sulle colline romagnole. In meteorologia, sono il sintomo del Riscaldamento Globale ci sta spingendo verso una realtà più che tropicale.

Sulla penisola, a far cambiare clima ci penserà l'aria più fresca in quota in discesa dalla Scozia verso l'Italia. Uno scontro termico che provocherà temporali violenti "a macchia di leopardo". Al di là della precisa localizzazione, questi forti temporali decreteranno la fine della prima ondata di Caldo africano. Ma non c'è da illudersi, la temperatura passeranno dai 36-37°C per assestarsi sui 32-33°C.

Il vero disagio si sposterà nelle ore serali, a causa dell'umidità lasciata in eredità dalle piogge. Le notti quindi diventeranno sempre più pesanti e afose. Infine, per il Ponte del 2 Giugno si profila una situazione dinamica: lunedì avremo condizioni prevalentemente soleggiate, mentre martedì in cui cade la festa della Repubblica non si esclude un possibile peggioramento con piogge in arrivo dall'Atlantico, specialmente dal pomeriggio-sera ad iniziare dal Nord.