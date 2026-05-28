Mattino 5, Meloni: "Integralismo islamico pericolo reale. No abbassare guardia"

28 maggio 2026 a

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"Al di là dei fatti drammatici di Modena, sui quali ovviamente serve fare piena luce e andare fino in fondo, io penso sia chiaro a tutti che il rischio dell'integralismo islamico è un pericolo reale". A dirlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ospite alla trasmissione Mattino 5 condotta dal giornalista Francesco Vecchi. La premier ha infatti rivendicato di aver sollevato il tema "da molto prima" di arrivare al Governo, anche in relazione alla "politica di lotta all'immigrazione illegale di massa" che tra l'altro "stando al numero degli sbarchi di quest'anno, sta dando risultati importanti".

Tenere alta l'attenzione sul fenomeno è dunque una questione di sicurezza nazionale per la quale non è possibile "abbassare la guardia". La presidente ha poi sottolineato: "Il Parlamento sta discutendo una proposta di legge di Fratelli d'Italia che è contro il separatismo islamista, cioè che prevede tra le altre cose la trasparenza nei fondi destinati ai luoghi di culto, il divieto di indumenti che impediscono il riconoscimento del volto, pene più severe per i matrimoni forzati".

L'auspicio di Meloni, che considera l'atto una manovra "di buon senso", è quello di una approvazione bipartisan "con il contributo di tutte le forze politiche". Uno scenario difficilmente realizzabile, considerati "i rapporti di alcuni esponenti della sinistra con associazioni islamiche di stampo radicale". Ma la premier non demorde: "La speranza è l'ultima a morire".