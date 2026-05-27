Torino, l'ordinanza del Gip dopo gli scontri fra Ultras: "Queste le misure cautelari"

27 maggio 2026 a

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Domenica pomeriggio, prima del derby di Torino, gli ultras juventini avevano tentato di avvicinarsi a quelli granata per ben due volte. La prima, nonostante un "fitto lancio di pietre, bottiglie" contro la forza pubblica, era stata bloccata. La seconda, invece, è stata quella decisiva. Quando i tifosi del Toro si sono mossi in gruppo, i bianconeri sono riusciti ad avanzare e a raggiungerli: così è scattata la "violenta rissa" a suon di calci, pugni, cinture, sassi rivolti anche contro le forze dell'Ordine impegnate a disperdere i presenti coi lacrimogeni.

Questa è la ricostruzione che evince dall'ordinanza con cui il Gip di Torino ha convalidato, ieri 26 maggio, l'arresto di otto ultras juventini disponendo, però, la scarcerazione e la misura cautelare dell'obbligo di presentazione bisettimanale alla polizia giudiziaria. Infatti sebbene "non siano emersi elementi che possano essere valutati a favore, la loro stabile attività lavorativa depone per un buon inserimento nel contesto sociale".

La condotta degli otto tifosi è stata immortalata dalle immagini registrate dal drone. Nei loro confronti il giudice ha ritenuto che "sussistano corposi e inequivoci indizi della sussistenza di tutte le condotte contestate", ma che "il rischio di reiterazione sia strettamente connesso alla presenza di eventi sportivi che coinvolgono la Juventus". Perciò, essendo quella di domenica l'ultima partita del campionato, il giudice ha ritenuto "adeguata a prevenire la reiterazione di condotte analoghe la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria"